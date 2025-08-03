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Секрет вкусной запеканки из кабачков: добавьте всего один ингредиент и она будет легкой и питательной

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Запеканка из кабачков и сыра
Запеканка из кабачков и сыра. Фото telegraf.com.ua

Настоящее объедение

Запеканка из кабачков — одно из вкусных блюд, которое можно готовить из сезонных овощей. А чтобы сделать ее еще и питательной, в тесто можно добавить брынзу и обжаренный бекон.

Эта запеканка может быть как основным блюдом, так и гарниром. Но в любом случае подавать ее лучше с соусом.

Рецептом запеканки из кабачков с сыром поделилась в Instagram блогер Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка (~500 г)
  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • 150 г сыра фета или брынза
  • Соль, перец
  • По половине пучка укропа и зеленого лука
  • 1 ч.л орегано
  • 100 г муки

Как приготовить запеканку из кабачков

  1. Кабачки натереть на грубой терке. Слить выделившийся сок.
  2. Добавить яйца, молоко, раскрошенный руками сыр, нарезанную зелень, немного соли (не забывайте, сыр соленый), перец, орегано.
  3. Все тщательно перемешать.
  4. Всыпать муку и перемешать еще раз.
  5. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить подготовленную массу.
  6. Запекать 40 минут при 180 градусах.
  7. К запеканке приготовить соус: добавить к йогурту чеснок и нарезанную зелень, перемешать.
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