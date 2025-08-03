Секрет вкусной запеканки из кабачков: добавьте всего один ингредиент и она будет легкой и питательной

Настоящее объедение

Запеканка из кабачков — одно из вкусных блюд, которое можно готовить из сезонных овощей. А чтобы сделать ее еще и питательной, в тесто можно добавить брынзу и обжаренный бекон.

Эта запеканка может быть как основным блюдом, так и гарниром. Но в любом случае подавать ее лучше с соусом.

Рецептом запеканки из кабачков с сыром поделилась в Instagram блогер Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

2 молодых кабачка (~500 г)

2 яйца

50 мл молока

150 г сыра фета или брынза

Соль, перец

По половине пучка укропа и зеленого лука

1 ч.л орегано

100 г муки

Как приготовить запеканку из кабачков