Секрет вкусной запеканки из кабачков: добавьте всего один ингредиент и она будет легкой и питательной
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Настоящее объедение
Запеканка из кабачков — одно из вкусных блюд, которое можно готовить из сезонных овощей. А чтобы сделать ее еще и питательной, в тесто можно добавить брынзу и обжаренный бекон.
Эта запеканка может быть как основным блюдом, так и гарниром. Но в любом случае подавать ее лучше с соусом.
Рецептом запеканки из кабачков с сыром поделилась в Instagram блогер Татьяна Юшина.
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка (~500 г)
- 2 яйца
- 50 мл молока
- 150 г сыра фета или брынза
- Соль, перец
- По половине пучка укропа и зеленого лука
- 1 ч.л орегано
- 100 г муки
Как приготовить запеканку из кабачков
- Кабачки натереть на грубой терке. Слить выделившийся сок.
- Добавить яйца, молоко, раскрошенный руками сыр, нарезанную зелень, немного соли (не забывайте, сыр соленый), перец, орегано.
- Все тщательно перемешать.
- Всыпать муку и перемешать еще раз.
- Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить подготовленную массу.
- Запекать 40 минут при 180 градусах.
- К запеканке приготовить соус: добавить к йогурту чеснок и нарезанную зелень, перемешать.