Ідеальний літній рецепт: приготуйте закуску з маринованих кабачків (відео)
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Зручний та швидкий спосіб
Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів, які господині охоче додають у смажені страви, запіканки, фаршировані кабачки, оладки чи навіть солодку випічку. Способів приготування — безліч, адже кабачки чудово поєднуються з різними спеціями, травами та овочами.
Але сьогодні ми пропонуємо один із найкращих способів зберегти смак літа — приготувати пікантні мариновані кабачки. Вони виходять хрумкі, ароматні й чудово пасують до м’яса, риби чи просто як закуска до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати мариновані кабачки
Інгредієнти:
- цукіні або кабачки – 2 шт.;
- цибуля синя – 1 шт.;
- сіль – 0,5 ч.л;
- перець чорний мелений – 0,5 ч.л;
- паприка – 1 ч.л;
- цукор – 1 ч.л;
- оцет яблучний або винний – 3 ст.л;
- гірчиця в зернах – 3 ст.л;
- петрушка або кріп – пучок.
Спосіб приготування:
- Нарізати молоді кабачки або цукіні та цибулю тонкими скибочками.
- Перекласти овочі в пакет або глибоку миску.
- Додати сіль, перець, паприку, цукор, оцет, гірчицю та дрібно нарізану зелень.
- Перемішати все дуже ретельно, струшуючи або руками.
- Залишити маринуватися на 30 хвилин у холодильнику або при кімнатній температурі.
- Злити зайву рідину перед подачею або зберіганням.