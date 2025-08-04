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Ідеальний літній рецепт: приготуйте закуску з маринованих кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачні, корисні, пікантні
Дуже смачні, корисні, пікантні. Фото instagram.com

Зручний та швидкий спосіб

Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів, які господині охоче додають у смажені страви, запіканки, фаршировані кабачки, оладки чи навіть солодку випічку. Способів приготування — безліч, адже кабачки чудово поєднуються з різними спеціями, травами та овочами.

Але сьогодні ми пропонуємо один із найкращих способів зберегти смак літа — приготувати пікантні мариновані кабачки. Вони виходять хрумкі, ароматні й чудово пасують до м’яса, риби чи просто як закуска до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

  • цукіні або кабачки – 2 шт.;
  • цибуля синя – 1 шт.;
  • сіль – 0,5 ч.л;
  • перець чорний мелений – 0,5 ч.л;
  • паприка – 1 ч.л;
  • цукор – 1 ч.л;
  • оцет яблучний або винний – 3 ст.л;
  • гірчиця в зернах – 3 ст.л;
  • петрушка або кріп – пучок.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати молоді кабачки або цукіні та цибулю тонкими скибочками.
  2. Перекласти овочі в пакет або глибоку миску.
  3. Додати сіль, перець, паприку, цукор, оцет, гірчицю та дрібно нарізану зелень.
  4. Перемішати все дуже ретельно, струшуючи або руками.
  5. Залишити маринуватися на 30 хвилин у холодильнику або при кімнатній температурі.
  6. Злити зайву рідину перед подачею або зберіганням.
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#Кабачки #Маринад #Готуємо вдома