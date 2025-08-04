Ідеальний літній рецепт: приготуйте закуску з маринованих кабачків (відео)

Зручний та швидкий спосіб

Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів, які господині охоче додають у смажені страви, запіканки, фаршировані кабачки, оладки чи навіть солодку випічку. Способів приготування — безліч, адже кабачки чудово поєднуються з різними спеціями, травами та овочами.

Але сьогодні ми пропонуємо один із найкращих способів зберегти смак літа — приготувати пікантні мариновані кабачки. Вони виходять хрумкі, ароматні й чудово пасують до м’яса, риби чи просто як закуска до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

цукіні або кабачки – 2 шт.;

цибуля синя – 1 шт.;

сіль – 0,5 ч.л;

перець чорний мелений – 0,5 ч.л;

паприка – 1 ч.л;

цукор – 1 ч.л;

оцет яблучний або винний – 3 ст.л;

гірчиця в зернах – 3 ст.л;

петрушка або кріп – пучок.

Спосіб приготування: