Идеальный летний рецепт: приготовьте закуску из маринованных кабачков (видео)
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Удобный и быстрый способ
Кабачки – один из самых универсальных летних овощей, которые хозяйки охотно добавляют в жареные блюда, запеканки, фаршированные кабачки, оладьи или даже сладкую выпечку. Способов приготовления – множество, ведь кабачки прекрасно сочетаются с разными специями, травами и овощами.
Но сегодня мы предлагаем один из лучших способов сохранить вкус лета – приготовить пикантные маринованные кабачки. Они получаются хрустящие, ароматные и прекрасно подходят к мясу, рыбе или просто как закуска к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить маринованные кабачки
Ингредиенты:
- цуккини или кабачки – 2 шт.;
- лук синий – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч.л;
- перец черный молотый – 0,5 ч.л;
- паприка – 1 ч.л;
- сахар – 1 ч.л;
- уксус яблочный или винный – 3 ст.л;
- горчица в зернах – 3 ст.л;
- петрушка или укроп – пучок.
Способ приготовления:
- Нарезать молодые кабачки или цуккини и лук тонкими ломтиками.
- Переложить овощи в пакет или в глубокую миску.
- Добавить соль, перец, паприку, сахар, уксус, горчицу и мелко нарезанную зелень.
- Перемешать все очень тщательно, встряхивая или руками.
- Оставить мариноваться на 30 минут в холодильнике или при комнатной температуре.
- Слить лишнюю жидкость перед подачей или хранением.