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Идеальный летний рецепт: приготовьте закуску из маринованных кабачков (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Очень вкусные, полезные, пикантные
Очень вкусные, полезные, пикантные. Фото instagram.com

Удобный и быстрый способ

Кабачки – один из самых универсальных летних овощей, которые хозяйки охотно добавляют в жареные блюда, запеканки, фаршированные кабачки, оладьи или даже сладкую выпечку. Способов приготовления – множество, ведь кабачки прекрасно сочетаются с разными специями, травами и овощами.

Но сегодня мы предлагаем один из лучших способов сохранить вкус лета – приготовить пикантные маринованные кабачки. Они получаются хрустящие, ароматные и прекрасно подходят к мясу, рыбе или просто как закуска к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

  • цуккини или кабачки – 2 шт.;
  • лук синий – 1 шт.;
  • соль – 0,5 ч.л;
  • перец черный молотый – 0,5 ч.л;
  • паприка – 1 ч.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • уксус яблочный или винный – 3 ст.л;
  • горчица в зернах – 3 ст.л;
  • петрушка или укроп – пучок.

Способ приготовления:

  1. Нарезать молодые кабачки или цуккини и лук тонкими ломтиками.
  2. Переложить овощи в пакет или в глубокую миску.
  3. Добавить соль, перец, паприку, сахар, уксус, горчицу и мелко нарезанную зелень.
  4. Перемешать все очень тщательно, встряхивая или руками.
  5. Оставить мариноваться на 30 минут в холодильнике или при комнатной температуре.
  6. Слить лишнюю жидкость перед подачей или хранением.
Теги:
#Кабачки #Маринад #Готовим дома