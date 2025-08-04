Идеальный летний рецепт: приготовьте закуску из маринованных кабачков (видео)

Удобный и быстрый способ

Кабачки – один из самых универсальных летних овощей, которые хозяйки охотно добавляют в жареные блюда, запеканки, фаршированные кабачки, оладьи или даже сладкую выпечку. Способов приготовления – множество, ведь кабачки прекрасно сочетаются с разными специями, травами и овощами.

Но сегодня мы предлагаем один из лучших способов сохранить вкус лета – приготовить пикантные маринованные кабачки. Они получаются хрустящие, ароматные и прекрасно подходят к мясу, рыбе или просто как закуска к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

цуккини или кабачки – 2 шт.;

лук синий – 1 шт.;

соль – 0,5 ч.л;

перец черный молотый – 0,5 ч.л;

паприка – 1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

уксус яблочный или винный – 3 ст.л;

горчица в зернах – 3 ст.л;

петрушка или укроп – пучок.

Способ приготовления: