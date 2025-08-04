Малиново-яблучне варення, від якого неможливо відірватись: солодка насолода на весь рік
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Чудово як начинка до випічки, і як десерт
З яблук готують безліч смачних страв — від пирогів до соусів і навіть розкішного десерту всього з двох яблук без духовки. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — ніжне яблучно-малинове варення.
Цей ароматний дует поєднує легку кислинку малини з м’якою солодкістю яблук, утворюючи яскравий, сонячний смак літа у банці. Ідеально до тостів, млинців чи просто до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozakhristina99".
Як приготувати малиново-яблучне варення
Інгредієнти:
- яблука – 2 кг;
- малина – 1 л;
- цукор – 1 кг;
- вода – 70 г.
Спосіб приготування:
- Почистити яблука, нарізати часточками та засипати цукром. Додати воду до каструлі.
- Перетерти малину через сито, щоб відділити кісточки, та влити до яблук.
- Тушкувати суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не пригорало. За потреби долити трохи води.
- Варити приблизно 20 хвилин, зняти з вогню, дати настоятись, потім знову проварити до м’якості яблук.
- Зблендерувати масу до однорідної консистенції.
- Стерилізувати банки й кришки, розлити гаряче варення, закатати та укутати до охолодження.