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Малиново-яблучне варення, від якого неможливо відірватись: солодка насолода на весь рік

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Ароматне варення на зиму з незабутнім смаком і красивим кольором Новина оновлена 04 серпня 2025, 14:17
Ароматне варення на зиму з незабутнім смаком і красивим кольором. Фото instagram.com

Чудово як начинка до випічки, і як десерт

З яблук готують безліч смачних страв — від пирогів до соусів і навіть розкішного десерту всього з двох яблук без духовки. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — ніжне яблучно-малинове варення.

Цей ароматний дует поєднує легку кислинку малини з м’якою солодкістю яблук, утворюючи яскравий, сонячний смак літа у банці. Ідеально до тостів, млинців чи просто до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozakhristina99".

Як приготувати малиново-яблучне варення

Інгредієнти:

  • яблука – 2 кг;
  • малина – 1 л;
  • цукор – 1 кг;
  • вода – 70 г.

Спосіб приготування:

  1. Почистити яблука, нарізати часточками та засипати цукром. Додати воду до каструлі.
  2. Перетерти малину через сито, щоб відділити кісточки, та влити до яблук.
  3. Тушкувати суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не пригорало. За потреби долити трохи води.
  4. Варити приблизно 20 хвилин, зняти з вогню, дати настоятись, потім знову проварити до м’якості яблук.
  5. Зблендерувати масу до однорідної консистенції.
  6. Стерилізувати банки й кришки, розлити гаряче варення, закатати та укутати до охолодження.
Теги:
#Яблука #Малина #Готуємо вдома