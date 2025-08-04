Малиново-яблучне варення, від якого неможливо відірватись: солодка насолода на весь рік

Чудово як начинка до випічки, і як десерт

З яблук готують безліч смачних страв — від пирогів до соусів і навіть розкішного десерту всього з двох яблук без духовки. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо особливе — ніжне яблучно-малинове варення.

Цей ароматний дует поєднує легку кислинку малини з м’якою солодкістю яблук, утворюючи яскравий, сонячний смак літа у банці. Ідеально до тостів, млинців чи просто до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozakhristina99".

Як приготувати малиново-яблучне варення

Інгредієнти:

яблука – 2 кг;

малина – 1 л;

цукор – 1 кг;

вода – 70 г.

Спосіб приготування: