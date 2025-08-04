Малиново-яблочное варенье, от которого невозможно оторваться: сладкое наслаждение на весь год
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Прекрасно как начинка к выпечке, и как десерт
Из яблок готовят множество вкусных блюд – от пирогов до соусов и даже роскошного десерта всего из двух яблок без духовки. Но сегодня мы предлагаем приготовить кое-что особенное – нежное яблочно-малиновое варенье.
Этот ароматный дуэт сочетает легкую кислинку малины с мягкой сладостью яблок, образуя яркий, солнечный вкус лета в банке. Идеально к тостам, блинам или просто к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozakhristina99".
Как приготовить малиново-яблочное варенье
Ингредиенты:
- яблоки – 2 кг;
- малина – 1 л;
- сахар – 1 кг;
- вода – 70 г.
Способ приготовления:
- Почистить яблоки, порезать дольками и засыпать сахаром. Добавить воду в кастрюлю.
- Перетереть малину через сито, чтобы отделить косточки и влить в яблоки.
- Тушить смесь на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорало. При необходимости долить немного воды.
- Варить около 20 минут, снять с огня, дать настояться, затем снова проварить до мягкости яблок.
- Сблендерировать массу до однородной массы.
- Стерилизовать банки и крышки, разлить горячее варенье, закатать и укутать до охлаждения.