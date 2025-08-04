Малиново-яблочное варенье, от которого невозможно оторваться: сладкое наслаждение на весь год

Прекрасно как начинка к выпечке, и как десерт

Из яблок готовят множество вкусных блюд – от пирогов до соусов и даже роскошного десерта всего из двух яблок без духовки. Но сегодня мы предлагаем приготовить кое-что особенное – нежное яблочно-малиновое варенье.

Этот ароматный дуэт сочетает легкую кислинку малины с мягкой сладостью яблок, образуя яркий, солнечный вкус лета в банке. Идеально к тостам, блинам или просто к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozakhristina99".

Как приготовить малиново-яблочное варенье

Ингредиенты:

яблоки – 2 кг;

малина – 1 л;

сахар – 1 кг;

вода – 70 г.

Способ приготовления: