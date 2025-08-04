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Малиново-яблочное варенье, от которого невозможно оторваться: сладкое наслаждение на весь год

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Ароматное варенье на зиму с незабываемым вкусом и красивым цветом Новость обновлена 04 августа 2025, 14:17
Ароматное варенье на зиму с незабываемым вкусом и красивым цветом. Фото instagram.com

Прекрасно как начинка к выпечке, и как десерт

Из яблок готовят множество вкусных блюд – от пирогов до соусов и даже роскошного десерта всего из двух яблок без духовки. Но сегодня мы предлагаем приготовить кое-что особенное – нежное яблочно-малиновое варенье.

Этот ароматный дуэт сочетает легкую кислинку малины с мягкой сладостью яблок, образуя яркий, солнечный вкус лета в банке. Идеально к тостам, блинам или просто к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kozakhristina99".

Как приготовить малиново-яблочное варенье

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 кг;
  • малина – 1 л;
  • сахар – 1 кг;
  • вода – 70 г.

Способ приготовления:

  1. Почистить яблоки, порезать дольками и засыпать сахаром. Добавить воду в кастрюлю.
  2. Перетереть малину через сито, чтобы отделить косточки и влить в яблоки.
  3. Тушить смесь на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорало. При необходимости долить немного воды.
  4. Варить около 20 минут, снять с огня, дать настояться, затем снова проварить до мягкости яблок.
  5. Сблендерировать массу до однородной массы.
  6. Стерилизовать банки и крышки, разлить горячее варенье, закатать и укутать до охлаждения.
Теги:
#Яблоки #Малина #Готовим дома