Свіжа закуска, від якої неможливо відірватися: як приготувати "голі" помідори
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Ці помідори здивують ваших гостей
Улітку особливо хочеться простих і свіжих страв, які дозволяють насолодитися смаком овочів. Якщо ви вже готували домашню аджику чи інші заготовки з томатів, спробуйте цей цікавий варіант маринованих "голих" помідорів. Вони ніжні, ароматні й швидко готуються без зайвих клопотів. Це ідеальна літня закуска, яка сподобається всій родині і стане чудовим доповненням до інших страв на літньому столі.
Рецептом "голих" помідорів поділилась блогерка "Галочка-Кулінарочка".
Інгредієнти:
- Помідори 1 кг
- Зелень
- Часник 5 зуб
- Перець солодкий 1 шт.
Маринад:
- Вода 1 л
- Цукор 5 ст.л.
- Сіль 2 ст.л.
- Оцет 9% 3 ст.л.
- Гвоздика 2 шт.
- Лавровий лист 3 шт.
- Перець духмяний 4 шт.
Як приготувати "голі" помідори
- Налийте воду в каструлю і доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, оцет, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Після закипання відразу вимкніть вогонь і залиште маринад охолоджуватися до теплого стану.
- Обшпарте помідори окропом, щоб легко зняти шкірку. Для цього рецепта краще брати тверді, не перестиглі помідори.
- Очищені помідори перекладіть у ємність (відро, каструлю або банку). Додайте нарізаний часник, болгарський перець та свіжу зелень (селера, петрушка, кріп).
- Залийте помідори теплим маринадом. Закрийте ємність і залиште її при кімнатній температурі на 1-3 доби.
Якщо помідори невеликі, вони будуть готові вже через добу. Для більших плодів може знадобитися 2-3 доби.