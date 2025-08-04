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Свіжа закуска, від якої неможливо відірватися: як приготувати "голі" помідори

Автор
Наталя Граковська
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Забудьте про інші рецепти маринованих помідорів
Забудьте про інші рецепти маринованих помідорів. Фото telegraf.com.ua

Ці помідори здивують ваших гостей

Улітку особливо хочеться простих і свіжих страв, які дозволяють насолодитися смаком овочів. Якщо ви вже готували домашню аджику чи інші заготовки з томатів, спробуйте цей цікавий варіант маринованих "голих" помідорів. Вони ніжні, ароматні й швидко готуються без зайвих клопотів. Це ідеальна літня закуска, яка сподобається всій родині і стане чудовим доповненням до інших страв на літньому столі.

Рецептом "голих" помідорів поділилась блогерка "Галочка-Кулінарочка".

Інгредієнти:

  • Помідори 1 кг
  • Зелень
  • Часник 5 зуб
  • Перець солодкий 1 шт.

Маринад:

  • Вода 1 л
  • Цукор 5 ст.л.
  • Сіль 2 ст.л.
  • Оцет 9% 3 ст.л.
  • Гвоздика 2 шт.
  • Лавровий лист 3 шт.
  • Перець духмяний 4 шт.

Як приготувати "голі" помідори

  1. Налийте воду в каструлю і доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, оцет, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Після закипання відразу вимкніть вогонь і залиште маринад охолоджуватися до теплого стану.
  2. Обшпарте помідори окропом, щоб легко зняти шкірку. Для цього рецепта краще брати тверді, не перестиглі помідори.
  3. Очищені помідори перекладіть у ємність (відро, каструлю або банку). Додайте нарізаний часник, болгарський перець та свіжу зелень (селера, петрушка, кріп).
  4. Залийте помідори теплим маринадом. Закрийте ємність і залиште її при кімнатній температурі на 1-3 доби.

Якщо помідори невеликі, вони будуть готові вже через добу. Для більших плодів може знадобитися 2-3 доби.

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#Помідори #Рецепти #Закуска