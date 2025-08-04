Свіжа закуска, від якої неможливо відірватися: як приготувати "голі" помідори

Ці помідори здивують ваших гостей

Улітку особливо хочеться простих і свіжих страв, які дозволяють насолодитися смаком овочів. Якщо ви вже готували домашню аджику чи інші заготовки з томатів, спробуйте цей цікавий варіант маринованих "голих" помідорів. Вони ніжні, ароматні й швидко готуються без зайвих клопотів. Це ідеальна літня закуска, яка сподобається всій родині і стане чудовим доповненням до інших страв на літньому столі.

Рецептом "голих" помідорів поділилась блогерка "Галочка-Кулінарочка".

Інгредієнти:

Помідори 1 кг

Зелень

Часник 5 зуб

Перець солодкий 1 шт.

Маринад:

Вода 1 л

Цукор 5 ст.л.

Сіль 2 ст.л.

Оцет 9% 3 ст.л.

Гвоздика 2 шт.

Лавровий лист 3 шт.

Перець духмяний 4 шт.

Як приготувати "голі" помідори

Налийте воду в каструлю і доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, оцет, лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. Після закипання відразу вимкніть вогонь і залиште маринад охолоджуватися до теплого стану. Обшпарте помідори окропом, щоб легко зняти шкірку. Для цього рецепта краще брати тверді, не перестиглі помідори. Очищені помідори перекладіть у ємність (відро, каструлю або банку). Додайте нарізаний часник, болгарський перець та свіжу зелень (селера, петрушка, кріп). Залийте помідори теплим маринадом. Закрийте ємність і залиште її при кімнатній температурі на 1-3 доби.

Якщо помідори невеликі, вони будуть готові вже через добу. Для більших плодів може знадобитися 2-3 доби.