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Готуємо аджику з яблуками на зиму: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний соус з помідорів
Смачний соус з помідорів. Фото Freepik

Аджика виходить ароматною та дуже смачною

У сезон закруток багато хто намагається максимально запастися овочами на зиму. Ми розповідали, як закрити помідори з часником. Тепер поділимося рецептом смачнющого соусу з помідорів.

Авторка ютуб-каналу "Смаколики Юлі" показала, як закрити аджику на зиму. Це дуже простий рецепт, який впорається навіть новачок на кухні.

Інгредієнти на 5 літрів аджики:

  • помідори 6 кг;
  • яблука (кислі) 1 кг;
  • цибуля 1 кг;
  • болгарський перець 1,5 кг;
  • гострий червоний перець 5-10 шт.;
  • часник 300 г;
  • олія 200 мл;
  • цукор 250 г;
  • сіль 4 ст.л.;
  • оцет 9% 50 мл.

Як приготувати аджику на зиму

  1. Овочі ретельно миємо, просушуємо та нарізаємо великими шматками. З помідорів видаляємо плодоніжки, але залишаємо шкірку.
  2. Всі підготовлені овочі та яблука (крім часнику) пропускаємо через м’ясорубку. Часник також подрібнюємо, але збираємо його в окрему ємність.
  3. Подрібнену овочеву суміш перекладаємо у велику каструлю і доводимо до кипіння на вогні. Після закипання варимо протягом півтори години.
  4. Все добре перемішуємо і варимо ще 30 хвилин. Далі додаємо подрібнений часник і варимо ще 15 хвилин.
  5. Готову аджику розливаємо по стерилізованих банках. Для цього використовуємо стерилізований ополоник і накриваємо стерилізованими кришками.

Також ми розповідали, як приготувати кабачковий торт. Завдяки сирній начинці ця закуска виходить особливо ніжною.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Яблука #Соуси #аджика