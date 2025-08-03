Готуємо аджику з яблуками на зиму: простий рецепт

Аджика виходить ароматною та дуже смачною

У сезон закруток багато хто намагається максимально запастися овочами на зиму. Ми розповідали, як закрити помідори з часником. Тепер поділимося рецептом смачнющого соусу з помідорів.

Авторка ютуб-каналу "Смаколики Юлі" показала, як закрити аджику на зиму. Це дуже простий рецепт, який впорається навіть новачок на кухні.

Інгредієнти на 5 літрів аджики:

помідори 6 кг;

яблука (кислі) 1 кг;

цибуля 1 кг;

болгарський перець 1,5 кг;

гострий червоний перець 5-10 шт.;

часник 300 г;

олія 200 мл;

цукор 250 г;

сіль 4 ст.л.;

оцет 9% 50 мл.

Як приготувати аджику на зиму

Овочі ретельно миємо, просушуємо та нарізаємо великими шматками. З помідорів видаляємо плодоніжки, але залишаємо шкірку. Всі підготовлені овочі та яблука (крім часнику) пропускаємо через м’ясорубку. Часник також подрібнюємо, але збираємо його в окрему ємність. Подрібнену овочеву суміш перекладаємо у велику каструлю і доводимо до кипіння на вогні. Після закипання варимо протягом півтори години. Все добре перемішуємо і варимо ще 30 хвилин. Далі додаємо подрібнений часник і варимо ще 15 хвилин. Готову аджику розливаємо по стерилізованих банках. Для цього використовуємо стерилізований ополоник і накриваємо стерилізованими кришками.

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