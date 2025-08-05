Соковиті помідори без оцту на зиму: як закрити, щоб не розвалювались і довго радували смаком (відео)
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Виходять неймовірно ароматними, насиченими смаком.
Помідор — це один із найулюбленіших овочів у багатьох родинах. Його їдять свіжим у салатах, використовують для приготування соусів, тушкують і, звісно, квасять на зиму. Квашені помідори мають особливий кисло-солодкий смак і чудово доповнюють будь-який стіл.
А сьогодні ми пропонуємо рецепт консервації помідорів без оцту — натуральний і смачний спосіб зберегти овочі, які не розвалюються і довго зберігаються у банках. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".
Як приготувати мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- перець солодкий – 2–3 шт.;
- часник – 3–4 зубчики;
- лавровий лист – 2–3 шт.;
- перець горошком (суміш) – 1 ч.л.;
- сіль – 2 ст.л. з гіркою;
- цукор – 2 ст.л.;
- лимонна кислота – 1 ч.л.;
- вода – 1 л;
Спосіб приготування:
- Вимити помідори та підготувати банки.
- На дно кожної банки покласти перець солодкий, часник, лавровий лист і перець горошком.
- Залити банки кип’ятком, дати постояти 5 хвилин, потім злити воду в каструлю.
- Додати в каструлю сіль, цукор, довести розсіл до кипіння.
- В банки додати лимонну кислоту, залити гарячим розсолом та закатати кришками.
- Закутати банки теплою ковдрою і залишити на добу для настоювання.