Соковиті помідори без оцту на зиму: як закрити, щоб не розвалювались і довго радували смаком (відео)

Виходять неймовірно ароматними, насиченими смаком.

Помідор — це один із найулюбленіших овочів у багатьох родинах. Його їдять свіжим у салатах, використовують для приготування соусів, тушкують і, звісно, квасять на зиму. Квашені помідори мають особливий кисло-солодкий смак і чудово доповнюють будь-який стіл.

А сьогодні ми пропонуємо рецепт консервації помідорів без оцту — натуральний і смачний спосіб зберегти овочі, які не розвалюються і довго зберігаються у банках. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

перець солодкий – 2–3 шт.;

часник – 3–4 зубчики;

лавровий лист – 2–3 шт.;

перець горошком (суміш) – 1 ч.л.;

сіль – 2 ст.л. з гіркою;

цукор – 2 ст.л.;

лимонна кислота – 1 ч.л.;

вода – 1 л;

Спосіб приготування: