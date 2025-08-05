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Соковиті помідори без оцту на зиму: як закрити, щоб не розвалювались і довго радували смаком (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальні, найсмачніші на святковий стіл чи вечерю
Оригінальні, найсмачніші на святковий стіл чи вечерю. Фото instagram.com

Виходять неймовірно ароматними, насиченими смаком.

Помідор — це один із найулюбленіших овочів у багатьох родинах. Його їдять свіжим у салатах, використовують для приготування соусів, тушкують і, звісно, квасять на зиму. Квашені помідори мають особливий кисло-солодкий смак і чудово доповнюють будь-який стіл.

А сьогодні ми пропонуємо рецепт консервації помідорів без оцту — натуральний і смачний спосіб зберегти овочі, які не розвалюються і довго зберігаються у банках. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • перець солодкий – 2–3 шт.;
  • часник – 3–4 зубчики;
  • лавровий лист – 2–3 шт.;
  • перець горошком (суміш) – 1 ч.л.;
  • сіль – 2 ст.л. з гіркою;
  • цукор – 2 ст.л.;
  • лимонна кислота – 1 ч.л.;
  • вода – 1 л;

Спосіб приготування:

  1. Вимити помідори та підготувати банки.
  2. На дно кожної банки покласти перець солодкий, часник, лавровий лист і перець горошком.
  3. Залити банки кип’ятком, дати постояти 5 хвилин, потім злити воду в каструлю.
  4. Додати в каструлю сіль, цукор, довести розсіл до кипіння.
  5. В банки додати лимонну кислоту, залити гарячим розсолом та закатати кришками.
  6. Закутати банки теплою ковдрою і залишити на добу для настоювання.
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#Помідори #Зима #Консервація #Готуємо вдома