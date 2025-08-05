Сочные помидоры без уксуса на зиму: как закрыть, чтобы не разваливались и долго радовали вкусом (видео)

Выходят невероятно ароматными, насыщенными вкусом

Помидор – это один из самых любимых овощей во многих семьях. Его едят свежим в салатах, используют для приготовления соусов, тушат и, конечно, квасят на зиму. Квашеные помидоры обладают особым кисло-сладким вкусом и прекрасно дополняют любой стол.

А сегодня мы предлагаем рецепт консервации помидоров без уксуса – натуральный и вкусный способ сохранить овощи, которые не разваливаются и долго хранятся в банках. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

перец сладкий – 2–3 шт.;

чеснок – 3–4 зубчика;

лавровый лист – 2–3 шт.;

перец горошком (смесь) – 1 ч.л.;

соль – 2 ст.л. с горкой;

сахар – 2 ст.л.;

лимонная кислота – 1 ч.л.;

вода – 1 л;

Способ приготовления: