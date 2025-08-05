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Сочные помидоры без уксуса на зиму: как закрыть, чтобы не разваливались и долго радовали вкусом (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинальные, самые вкусные на праздничный стол или ужин
Оригинальные, самые вкусные на праздничный стол или ужин. Фото instagram.com

Выходят невероятно ароматными, насыщенными вкусом

Помидор – это один из самых любимых овощей во многих семьях. Его едят свежим в салатах, используют для приготовления соусов, тушат и, конечно, квасят на зиму. Квашеные помидоры обладают особым кисло-сладким вкусом и прекрасно дополняют любой стол.

А сегодня мы предлагаем рецепт консервации помидоров без уксуса – натуральный и вкусный способ сохранить овощи, которые не разваливаются и долго хранятся в банках. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • перец сладкий – 2–3 шт.;
  • чеснок – 3–4 зубчика;
  • лавровый лист – 2–3 шт.;
  • перец горошком (смесь) – 1 ч.л.;
  • соль – 2 ст.л. с горкой;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • лимонная кислота – 1 ч.л.;
  • вода – 1 л;

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры и приготовить банки.
  2. На дно каждой банки положить сладкий перец, чеснок, лавровый лист и перец горошком.
  3. Залить банки кипятком, дать постоять 5 минут, затем слить воду в кастрюлю.
  4. Добавить в кастрюлю соль, сахар, довести рассол до кипения.
  5. В банки добавить лимонную кислоту, залить горячим рассолом и закатать крышками.
  6. Укутать банки теплым одеялом и оставить в сутки для настаивания.
Теги:
#Помидоры #Зима #Консервация #Готовим дома