Сочные помидоры без уксуса на зиму: как закрыть, чтобы не разваливались и долго радовали вкусом (видео)
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Выходят невероятно ароматными, насыщенными вкусом
Помидор – это один из самых любимых овощей во многих семьях. Его едят свежим в салатах, используют для приготовления соусов, тушат и, конечно, квасят на зиму. Квашеные помидоры обладают особым кисло-сладким вкусом и прекрасно дополняют любой стол.
А сегодня мы предлагаем рецепт консервации помидоров без уксуса – натуральный и вкусный способ сохранить овощи, которые не разваливаются и долго хранятся в банках. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".
Как приготовить помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- перец сладкий – 2–3 шт.;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- лавровый лист – 2–3 шт.;
- перец горошком (смесь) – 1 ч.л.;
- соль – 2 ст.л. с горкой;
- сахар – 2 ст.л.;
- лимонная кислота – 1 ч.л.;
- вода – 1 л;
Способ приготовления:
- Вымыть помидоры и приготовить банки.
- На дно каждой банки положить сладкий перец, чеснок, лавровый лист и перец горошком.
- Залить банки кипятком, дать постоять 5 минут, затем слить воду в кастрюлю.
- Добавить в кастрюлю соль, сахар, довести рассол до кипения.
- В банки добавить лимонную кислоту, залить горячим рассолом и закатать крышками.
- Укутать банки теплым одеялом и оставить в сутки для настаивания.