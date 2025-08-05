Простіше не буває: малосольні помідори без клопоту — лише газованка і спеції (відео)

Чудова літньо-осіння закуска, яку дуже легко приготувати

Помідор — один із найпопулярніших овочів, який широко використовують у приготуванні різних страв: від свіжих салатів до консервованих закусок. Особливо смачними виходять консервовані помідори з буряком, які мають насичений колір і приємний смак.

Але сьогодні ми хочемо поділитися рецептом малосольних помідорів на газованці — швидкого і легкого способу приготування соковитої, ароматної закуски, що ідеально пасуватиме до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати малосольні помідори на газованці

Інгредієнти:

помідори невеликі — 1 кг;

кріп — 1 пучок;

часник — 2 головки;

газована вода — 2 л;

сіль — 6 ст.л;

цукор — 2 ст.л;

Спосіб приготування: