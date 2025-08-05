Простіше не буває: малосольні помідори без клопоту — лише газованка і спеції (відео)
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Чудова літньо-осіння закуска, яку дуже легко приготувати
Помідор — один із найпопулярніших овочів, який широко використовують у приготуванні різних страв: від свіжих салатів до консервованих закусок. Особливо смачними виходять консервовані помідори з буряком, які мають насичений колір і приємний смак.
Але сьогодні ми хочемо поділитися рецептом малосольних помідорів на газованці — швидкого і легкого способу приготування соковитої, ароматної закуски, що ідеально пасуватиме до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати малосольні помідори на газованці
Інгредієнти:
- помідори невеликі — 1 кг;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 2 головки;
- газована вода — 2 л;
- сіль — 6 ст.л;
- цукор — 2 ст.л;
Спосіб приготування:
- Помити помідори та проколоти їх глибоко виделкою.
- На дно банки викласти кріп, часник і частину помідорів, повторюючи шари до заповнення банки.
- Додати сіль та цукор.
- Залити газованою водою, дотримуючись пропорції 3 ст.л солі на 1 л води.
- Закрити банку кришкою.
- Залишити у холодильнику або при кімнатній температурі на 2 доби для засолювання.