Рус

Простіше не буває: малосольні помідори без клопоту — лише газованка і спеції (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неймовірно швидко та смачно можна приготувати помідори
Неймовірно швидко та смачно можна приготувати помідори. Фото instagram.com

Чудова літньо-осіння закуска, яку дуже легко приготувати

Помідор — один із найпопулярніших овочів, який широко використовують у приготуванні різних страв: від свіжих салатів до консервованих закусок. Особливо смачними виходять консервовані помідори з буряком, які мають насичений колір і приємний смак.

Але сьогодні ми хочемо поділитися рецептом малосольних помідорів на газованці — швидкого і легкого способу приготування соковитої, ароматної закуски, що ідеально пасуватиме до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати малосольні помідори на газованці

Інгредієнти:

  • помідори невеликі — 1 кг;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 2 головки;
  • газована вода — 2 л;
  • сіль — 6 ст.л;
  • цукор — 2 ст.л;

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори та проколоти їх глибоко виделкою.
  2. На дно банки викласти кріп, часник і частину помідорів, повторюючи шари до заповнення банки.
  3. Додати сіль та цукор.
  4. Залити газованою водою, дотримуючись пропорції 3 ст.л солі на 1 л води.
  5. Закрити банку кришкою.
  6. Залишити у холодильнику або при кімнатній температурі на 2 доби для засолювання.
Теги:
#Помідори #Газована вода #Готуємо вдома