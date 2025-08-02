Так помідори ви ще не готували: законсервуйте їх з буряком (відео)
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Простий спосіб зберегти яскравий смак літа до весни
Починається сезон соковитих, стиглих помідорів — час, коли ці літні овочі стають головними героями на кухні. Їх смажать, запікають, готують салати, але найчастіше — консервують, щоб зберегти смак літа на зиму.
Сьогодні ми пропонуємо вам не просто класичний рецепт, а особливий варіант — мариновані помідори з буряком, які мають красивий колір, насичений смак і легкий солодкувато-пікантний відтінок. Така закуска точно прикрасить будь-який зимовий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annet_days".
Як приготувати мариновані помідори з буряком
Інгредієнти:
- яблуко (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;
- буряк (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;
- цибуля (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;
- часник – 2–3 зубчики на банку;
- корінь хрону (шматочки) – 2–3 шт.;
- петрушка (гілочки) – 2 шт.;
- листя хрону – 1–2 шт.;
- кріп (парасольки) – 1 шт.;
- листя вишні або смородини – 2–3 шт.;
- чорний перець горошком – 3–5 шт.;
- лавровий лист – 1–2 шт.;
- помідори – скільки вміститься в банки;
- вода – 3 л;
- цукор – 12 ст. л.;
- сіль – 3 ст. л.;
- оцет 9% – 160 мл;
Спосіб приготування:
- Підготувати банки: стерилізувати або добре вимити з содою.
- Укласти в кожну банку яблука, буряк, цибулю, часник, хрін, зелень та спеції.
- Щільно заповнити банки помідорами та залити окропом, накрити кришками й залишити на 20 хвилин.
- Злити воду з банок у каструлю, додати необхідну кількість води, щоб вийшло 3 літри.
- Додати сіль, цукор, довести до кипіння, зняти з вогню й додати оцет.
- Розлити гарячий маринад у банки з помідорами, закрутити, перевернути догори дном і закутати до повного охолодження.