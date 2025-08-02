Так помідори ви ще не готували: законсервуйте їх з буряком (відео)

Простий спосіб зберегти яскравий смак літа до весни

Починається сезон соковитих, стиглих помідорів — час, коли ці літні овочі стають головними героями на кухні. Їх смажать, запікають, готують салати, але найчастіше — консервують, щоб зберегти смак літа на зиму.

Сьогодні ми пропонуємо вам не просто класичний рецепт, а особливий варіант — мариновані помідори з буряком, які мають красивий колір, насичений смак і легкий солодкувато-пікантний відтінок. Така закуска точно прикрасить будь-який зимовий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annet_days".

Як приготувати мариновані помідори з буряком

Інгредієнти:

яблуко (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;

буряк (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;

цибуля (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;

часник – 2–3 зубчики на банку;

корінь хрону (шматочки) – 2–3 шт.;

петрушка (гілочки) – 2 шт.;

листя хрону – 1–2 шт.;

кріп (парасольки) – 1 шт.;

листя вишні або смородини – 2–3 шт.;

чорний перець горошком – 3–5 шт.;

лавровий лист – 1–2 шт.;

помідори – скільки вміститься в банки;

вода – 3 л;

цукор – 12 ст. л.;

сіль – 3 ст. л.;

оцет 9% – 160 мл;

Спосіб приготування: