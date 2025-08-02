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Так помідори ви ще не готували: законсервуйте їх з буряком (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Красива та смачна закуска для будь-якого столу
Красива та смачна закуска для будь-якого столу. Фото instagram.com

Простий спосіб зберегти яскравий смак літа до весни

Починається сезон соковитих, стиглих помідорів — час, коли ці літні овочі стають головними героями на кухні. Їх смажать, запікають, готують салати, але найчастіше — консервують, щоб зберегти смак літа на зиму.

Сьогодні ми пропонуємо вам не просто класичний рецепт, а особливий варіант — мариновані помідори з буряком, які мають красивий колір, насичений смак і легкий солодкувато-пікантний відтінок. Така закуска точно прикрасить будь-який зимовий стіл. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annet_days".

Як приготувати мариновані помідори з буряком

Інгредієнти:

  • яблуко (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;
  • буряк (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;
  • цибуля (тонкі дольки) – 3 шт. на банку;
  • часник – 2–3 зубчики на банку;
  • корінь хрону (шматочки) – 2–3 шт.;
  • петрушка (гілочки) – 2 шт.;
  • листя хрону – 1–2 шт.;
  • кріп (парасольки) – 1 шт.;
  • листя вишні або смородини – 2–3 шт.;
  • чорний перець горошком – 3–5 шт.;
  • лавровий лист – 1–2 шт.;
  • помідори – скільки вміститься в банки;
  • вода – 3 л;
  • цукор – 12 ст. л.;
  • сіль – 3 ст. л.;
  • оцет 9% – 160 мл;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати банки: стерилізувати або добре вимити з содою.
  2. Укласти в кожну банку яблука, буряк, цибулю, часник, хрін, зелень та спеції.
  3. Щільно заповнити банки помідорами та залити окропом, накрити кришками й залишити на 20 хвилин.
  4. Злити воду з банок у каструлю, додати необхідну кількість води, щоб вийшло 3 літри.
  5. Додати сіль, цукор, довести до кипіння, зняти з вогню й додати оцет.
  6. Розлити гарячий маринад у банки з помідорами, закрутити, перевернути догори дном і закутати до повного охолодження.
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#Помідори #Консервація #Готуємо вдома