Проще не бывает: малосольные помидоры без хлопот – только газировка и специи (видео)

Великолепная летне-осенняя закуска, которую очень легко приготовить

Помидор – один из самых популярных овощей, широко используемый в приготовлении различных блюд: от свежих салатов до консервированных закусок. Особенно вкусными получаются консервированные помидоры со свеклой, имеющие насыщенный цвет и приятный вкус.

Но сегодня мы хотим поделиться рецептом малосольных помидоров на газировке — быстрого и легкого способа приготовления сочной, ароматной закуски, идеально подходящей к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить малосольные помидоры на газировке

Ингредиенты:

помидоры небольшие – 1 кг;

укроп – 1 пучок;

чеснок – 2 головки;

газировка — 2 л;

соль – 6 ст.л;

сахар – 2 ст.л;

Способ приготовления: