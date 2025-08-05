Проще не бывает: малосольные помидоры без хлопот – только газировка и специи (видео)
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Великолепная летне-осенняя закуска, которую очень легко приготовить
Помидор – один из самых популярных овощей, широко используемый в приготовлении различных блюд: от свежих салатов до консервированных закусок. Особенно вкусными получаются консервированные помидоры со свеклой, имеющие насыщенный цвет и приятный вкус.
Но сегодня мы хотим поделиться рецептом малосольных помидоров на газировке — быстрого и легкого способа приготовления сочной, ароматной закуски, идеально подходящей к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить малосольные помидоры на газировке
Ингредиенты:
- помидоры небольшие – 1 кг;
- укроп – 1 пучок;
- чеснок – 2 головки;
- газировка — 2 л;
- соль – 6 ст.л;
- сахар – 2 ст.л;
Способ приготовления:
- Помыть помидоры и проколоть их глубоко вилкой.
- На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров, повторяя слои до заполнения банки.
- Добавить соль и сахар.
- Залить газировкой, соблюдая пропорцию 3 ст.л соли на 1 л воды.
- Закрыть банку крышкой.
- Оставить в холодильнике или при комнатной температуре на 2 дня для засолки.