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Проще не бывает: малосольные помидоры без хлопот – только газировка и специи (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Невероятно быстро и вкусно можно приготовить помидоры
Невероятно быстро и вкусно можно приготовить помидоры. Фото instagram.com

Великолепная летне-осенняя закуска, которую очень легко приготовить

Помидор – один из самых популярных овощей, широко используемый в приготовлении различных блюд: от свежих салатов до консервированных закусок. Особенно вкусными получаются консервированные помидоры со свеклой, имеющие насыщенный цвет и приятный вкус.

Но сегодня мы хотим поделиться рецептом малосольных помидоров на газировке — быстрого и легкого способа приготовления сочной, ароматной закуски, идеально подходящей к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить малосольные помидоры на газировке

Ингредиенты:

  • помидоры небольшие – 1 кг;
  • укроп – 1 пучок;
  • чеснок – 2 головки;
  • газировка — 2 л;
  • соль – 6 ст.л;
  • сахар – 2 ст.л;

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и проколоть их глубоко вилкой.
  2. На дно банки выложить укроп, чеснок и часть помидоров, повторяя слои до заполнения банки.
  3. Добавить соль и сахар.
  4. Залить газировкой, соблюдая пропорцию 3 ст.л соли на 1 л воды.
  5. Закрыть банку крышкой.
  6. Оставить в холодильнике или при комнатной температуре на 2 дня для засолки.
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#Помидоры #Газировка #Готовим дома