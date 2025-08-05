Яблука в клярі: ідеальна десертна насолода за лічені хвилини (відео)
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Можна готувати хоч щодня
Яблука — соковиті, хрусткі, ароматні плоди, що чудово смакують свіжими, та ще краще — у домашній випічці чи десертах. З них готують усе: від запашного варення до витонченого французького яблучного пирога.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий варіант смачного перекусу — яблука у клярі. Ззовні — хрустка рум’яна скоринка, всередині — ніжна, тепла фруктова начинка. Ідеально до чаю або як десерт просто з пательні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати яблука у клярі
Інгредієнти:
- кефір – 240 мл;
- сода – 0,5 ч. л.;
- ванілін – за смаком;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- борошно – 200 г;
- яблука або банан – 2 шт.;
- топінг "лісова ягода" – за смаком.
Спосіб приготування:
- Підігріти кефір до теплого стану й додати соду, перемішати.
- Ввести яйце, цукор і ванілін, ще раз перемішати.
- Додати просіяне борошно й замісити гладке тісто середньої густини.
- Нарізати яблука кільцями, видаливши серцевину.
- Вмочити кожне кільце в кляр і смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
- Викласти на паперовий рушник, а перед подачею полити топінгом "лісова ягода".