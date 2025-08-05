Яблука в клярі: ідеальна десертна насолода за лічені хвилини (відео)

Можна готувати хоч щодня

Яблука — соковиті, хрусткі, ароматні плоди, що чудово смакують свіжими, та ще краще — у домашній випічці чи десертах. З них готують усе: від запашного варення до витонченого французького яблучного пирога.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий варіант смачного перекусу — яблука у клярі. Ззовні — хрустка рум’яна скоринка, всередині — ніжна, тепла фруктова начинка. Ідеально до чаю або як десерт просто з пательні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати яблука у клярі

Інгредієнти:

кефір – 240 мл;

сода – 0,5 ч. л.;

ванілін – за смаком;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

борошно – 200 г;

яблука або банан – 2 шт.;

топінг "лісова ягода" – за смаком.

Спосіб приготування: