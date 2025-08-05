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Яблука в клярі: ідеальна десертна насолода за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найсмачніший десерт нашвидкуруч
Найсмачніший десерт нашвидкуруч. Фото instagram.com

Можна готувати хоч щодня

Яблука — соковиті, хрусткі, ароматні плоди, що чудово смакують свіжими, та ще краще — у домашній випічці чи десертах. З них готують усе: від запашного варення до витонченого французького яблучного пирога.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий варіант смачного перекусу — яблука у клярі. Ззовні — хрустка рум’яна скоринка, всередині — ніжна, тепла фруктова начинка. Ідеально до чаю або як десерт просто з пательні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати яблука у клярі

Інгредієнти:

  • кефір – 240 мл;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • ванілін – за смаком;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • борошно – 200 г;
  • яблука або банан – 2 шт.;
  • топінг "лісова ягода" – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Підігріти кефір до теплого стану й додати соду, перемішати.
  2. Ввести яйце, цукор і ванілін, ще раз перемішати.
  3. Додати просіяне борошно й замісити гладке тісто середньої густини.
  4. Нарізати яблука кільцями, видаливши серцевину.
  5. Вмочити кожне кільце в кляр і смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
  6. Викласти на паперовий рушник, а перед подачею полити топінгом "лісова ягода".
Теги:
#Яблука #Готуємо вдома #кляр