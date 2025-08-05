Яблоки в кляре: идеальное десертное наслаждение за считанные минуты (видео)
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Можно готовить хоть каждый день
Яблоки — сочные, хрустящие, ароматные плоды, прекрасно вкусные свежими, а еще лучше — в домашней выпечке или десертах. Из них готовят все: от ароматного варенья до изящного французского яблочного пирога.
Но сегодня мы предлагаем простой и быстрый вариант вкусного перекуса – яблоки в кляре. Снаружи — хрустящая румяная корочка, внутри — нежная, теплая фруктовая начинка. Идеально к чаю или как десерт прямо из сковороды. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить яблоки в кляре
Ингредиенты:
- кефир – 240 мл;
- сода – 0,5 ч. л.;
- ванилин – по вкусу;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- мука – 200 г;
- яблоки или банан – 2 шт.;
- топинг "лесная ягода" – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нагреть кефир до теплого состояния и добавить соду, перемешать.
- Ввести яйцо, сахар и ванилин, снова перемешать.
- Добавить просеянную муку и замесить гладкое тесто средней густоты.
- Нарезать яблоки колечками, удалив сердцевину.
- Обмакнуть каждое кольцо в кляр и жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
- Выложить на бумажное полотенце, а перед подачей полить топингом "лесная ягода".