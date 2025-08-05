Яблоки в кляре: идеальное десертное наслаждение за считанные минуты (видео)

Можно готовить хоть каждый день

Яблоки — сочные, хрустящие, ароматные плоды, прекрасно вкусные свежими, а еще лучше — в домашней выпечке или десертах. Из них готовят все: от ароматного варенья до изящного французского яблочного пирога.

Но сегодня мы предлагаем простой и быстрый вариант вкусного перекуса – яблоки в кляре. Снаружи — хрустящая румяная корочка, внутри — нежная, теплая фруктовая начинка. Идеально к чаю или как десерт прямо из сковороды. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить яблоки в кляре

Ингредиенты:

кефир – 240 мл;

сода – 0,5 ч. л.;

ванилин – по вкусу;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 200 г;

яблоки или банан – 2 шт.;

топинг "лесная ягода" – по вкусу.

Способ приготовления: