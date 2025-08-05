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Яблоки в кляре: идеальное десертное наслаждение за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Самый вкусный десерт на скорую руку
Самый вкусный десерт на скорую руку. Фото instagram.com

Можно готовить хоть каждый день

Яблоки — сочные, хрустящие, ароматные плоды, прекрасно вкусные свежими, а еще лучше — в домашней выпечке или десертах. Из них готовят все: от ароматного варенья до изящного французского яблочного пирога.

Но сегодня мы предлагаем простой и быстрый вариант вкусного перекуса – яблоки в кляре. Снаружи — хрустящая румяная корочка, внутри — нежная, теплая фруктовая начинка. Идеально к чаю или как десерт прямо из сковороды. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить яблоки в кляре

Ингредиенты:

  • кефир – 240 мл;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • ванилин – по вкусу;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • мука – 200 г;
  • яблоки или банан – 2 шт.;
  • топинг "лесная ягода" – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нагреть кефир до теплого состояния и добавить соду, перемешать.
  2. Ввести яйцо, сахар и ванилин, снова перемешать.
  3. Добавить просеянную муку и замесить гладкое тесто средней густоты.
  4. Нарезать яблоки колечками, удалив сердцевину.
  5. Обмакнуть каждое кольцо в кляр и жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
  6. Выложить на бумажное полотенце, а перед подачей полить топингом "лесная ягода".
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#Яблоки #Готовим дома #кляр