Скуштуєте один раз і будете готувати щороку: неймовірні кабачки на зиму

Такі кабачки врятують будь-який обід чи вечерю

Якщо ви вже готували рагу з кабачків і плануєте зробити запаси цих овочів на зиму, то цей рецепт стане вам у нагоді. Особливо, якщо хочеться чогось з яскравішим, пряним смаком. Завдяки грузинському соусу сацебелі закуска з кабачків виходить пікантною та ароматною. Її можна подавати як гарнір або навіть як самостійну страву.

Рецептом консервації поділились на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

кабачки — 3 кг;

часник — 1 головка;

цукор — 150 г;

сіль — 1 ст. л.;

перець чорний мелений — 1 ст. л.;

соус сацебелі — 485 г (1 банка);

олія — 100 мл.;

оцет 9% — 100 мл.

Етапи приготування:

Спершу підготуйте кабачки: помийте їх, просушіть і наріжте брусочками або півкільцями завтовшки 5-7 мм. Потім помістіть нарізані овочі у велику каструлю. Додайте до кабачків подрібнений часник, цукор, сіль, мелений перець, соус сацебелі та олію. Добре все перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Поставте каструлю на плиту, увімкніть середній вогонь і тушкуйте приблизно 30 хвилин. Не забувайте час від часу помішувати. Коли кабачки стануть м'якими і пустять багато соку, влийте оцет. Знову перемішайте і продовжуйте тушкувати ще 10 хвилин. Готову гарячу закуску одразу ж розкладіть по стерильних сухих банках. Щільно закрийте їх кришками, переверніть догори дном і залиште, накривши чимось теплим, до повного охолодження.

З вказаної в рецепті кількості інгредієнтів у вас вийде близько 2,5 літрів готових кабачків в соусі сацебелі. Зберігати їх найкраще в темному і прохолодному місці.