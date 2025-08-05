Рус

Скуштуєте один раз і будете готувати щороку: неймовірні кабачки на зиму

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кабачки в пікантному соусі
Кабачки в пікантному соусі. Фото Скріншот YouTube

Такі кабачки врятують будь-який обід чи вечерю

Якщо ви вже готували рагу з кабачків і плануєте зробити запаси цих овочів на зиму, то цей рецепт стане вам у нагоді. Особливо, якщо хочеться чогось з яскравішим, пряним смаком. Завдяки грузинському соусу сацебелі закуска з кабачків виходить пікантною та ароматною. Її можна подавати як гарнір або навіть як самостійну страву.

Рецептом консервації поділились на YouTube-каналі Nekrasovakitchen.

Інгредієнти:

  • кабачки — 3 кг;
  • часник — 1 головка;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ст. л.;
  • соус сацебелі — 485 г (1 банка);
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.

Етапи приготування:

  1. Спершу підготуйте кабачки: помийте їх, просушіть і наріжте брусочками або півкільцями завтовшки 5-7 мм. Потім помістіть нарізані овочі у велику каструлю.
  2. Додайте до кабачків подрібнений часник, цукор, сіль, мелений перець, соус сацебелі та олію. Добре все перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
  3. Поставте каструлю на плиту, увімкніть середній вогонь і тушкуйте приблизно 30 хвилин. Не забувайте час від часу помішувати.
  4. Коли кабачки стануть м'якими і пустять багато соку, влийте оцет. Знову перемішайте і продовжуйте тушкувати ще 10 хвилин.
  5. Готову гарячу закуску одразу ж розкладіть по стерильних сухих банках. Щільно закрийте їх кришками, переверніть догори дном і залиште, накривши чимось теплим, до повного охолодження.

З вказаної в рецепті кількості інгредієнтів у вас вийде близько 2,5 літрів готових кабачків в соусі сацебелі. Зберігати їх найкраще в темному і прохолодному місці.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Консервація