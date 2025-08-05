Попробуете один раз и будете готовить каждый год: невероятные кабачки на зиму

Такие кабачки спасут любой обед или ужин

Если вы уже готовили рагу из кабачков и планируете сделать запасы этих овощей на зиму, то этот рецепт вам пригодится. Особенно, если хочется чего-то с более ярким, пряным вкусом. Благодаря грузинскому соусу сацебели закуска из кабачков получается пикантной и ароматной. Ее можно подавать как гарнир или даже как самостоятельное блюдо.

Рецептом консервации поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

чеснок – 1 головка;

сахар — 150 г;

соль – 1 ст. л.;

перец черный молотый – 1 ст. л.;

соус сацебели — 485 г (1 банка);

растительное масло – 100 мл.;

уксус 9% — 100 мл.

Этапы приготовления:

Сначала подготовьте кабачки: промойте их, просушите и нарежьте брусочками или полукольцами толщиной 5-7 мм. Затем поместите нарезанные овощи в большую кастрюлю. Добавьте к кабачкам измельченный чеснок, сахар, соль, молотый перец, соус сацебели и растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Поставьте кастрюлю на плиту, включите средний огонь и тушите около 30 минут. Не забывайте время от времени помешивать. Когда кабачки станут мягкими и пустят много сока, влейте уксус. Снова перемешайте и продолжайте тушить еще 10 минут. Готовую горячую закуску сразу разложите по стерильным сухим банкам. Плотно закройте их крышками, переверните вверх дном и оставьте, накрыв чем-нибудь теплым, до полного охлаждения.

Из указанного в рецепте количества ингредиентов у вас получится около 2,5 литров готовых кабачков в соусе сацебели. Хранить их лучше всего в темном и прохладном месте.