Попробуете один раз и будете готовить каждый год: невероятные кабачки на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такие кабачки спасут любой обед или ужин
Если вы уже готовили рагу из кабачков и планируете сделать запасы этих овощей на зиму, то этот рецепт вам пригодится. Особенно, если хочется чего-то с более ярким, пряным вкусом. Благодаря грузинскому соусу сацебели закуска из кабачков получается пикантной и ароматной. Ее можно подавать как гарнир или даже как самостоятельное блюдо.
Рецептом консервации поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг;
- чеснок – 1 головка;
- сахар — 150 г;
- соль – 1 ст. л.;
- перец черный молотый – 1 ст. л.;
- соус сацебели — 485 г (1 банка);
- растительное масло – 100 мл.;
- уксус 9% — 100 мл.
Этапы приготовления:
- Сначала подготовьте кабачки: промойте их, просушите и нарежьте брусочками или полукольцами толщиной 5-7 мм. Затем поместите нарезанные овощи в большую кастрюлю.
- Добавьте к кабачкам измельченный чеснок, сахар, соль, молотый перец, соус сацебели и растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Поставьте кастрюлю на плиту, включите средний огонь и тушите около 30 минут. Не забывайте время от времени помешивать.
- Когда кабачки станут мягкими и пустят много сока, влейте уксус. Снова перемешайте и продолжайте тушить еще 10 минут.
- Готовую горячую закуску сразу разложите по стерильным сухим банкам. Плотно закройте их крышками, переверните вверх дном и оставьте, накрыв чем-нибудь теплым, до полного охлаждения.
Из указанного в рецепте количества ингредиентов у вас получится около 2,5 литров готовых кабачков в соусе сацебели. Хранить их лучше всего в темном и прохладном месте.