Заготовка "3 в 1": идеальный рецепт овощного ассорти на зиму

Как консервировать огурцы, помидоры и перец вместе

Огурцы и помидоры необязательно консервировать отдельно. Если к этим овощам добавить еще сладкий перец, то вместе получится вкусное цветное ассорти. К тому же это очень удобно. Вы открываете одну банку — а там сразу несколько любимых овощей. Больше не придется выбрасывать остатки овощей, которые не успели съесть, как это бывает с однокомпонентными заготовками.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юлі".

Ингредиенты:

огурцы;

помидоры;

болгарский перец;

лук;

чеснок;

петрушка;

укроп;

листья хрена;

листья смородины, вишни – по желанию;

черный перец горошком 5 шт. на 1 л банку;

душистый перец 2-3 горошка.

Для маринада на 1 л воды:

соль 1 ст.л. (с небольшой горкой)

сахар 2 ст.л. сахара (с небольшой горкой)

уксус 9% 3 ст.л.

Как приготовить овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму