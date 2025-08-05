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Заготовка "3 в 1": идеальный рецепт овощного ассорти на зиму

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Достаешь одну банку, а там все сразу
Достаешь одну банку, а там все сразу. Фото telegraf.com.ua

Как консервировать огурцы, помидоры и перец вместе

Огурцы и помидоры необязательно консервировать отдельно. Если к этим овощам добавить еще сладкий перец, то вместе получится вкусное цветное ассорти. К тому же это очень удобно. Вы открываете одну банку — а там сразу несколько любимых овощей. Больше не придется выбрасывать остатки овощей, которые не успели съесть, как это бывает с однокомпонентными заготовками.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юлі".

Ингредиенты:

  • огурцы;
  • помидоры;
  • болгарский перец;
  • лук;
  • чеснок;
  • петрушка;
  • укроп;
  • листья хрена;
  • листья смородины, вишни – по желанию;
  • черный перец горошком 5 шт. на 1 л банку;
  • душистый перец 2-3 горошка.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль 1 ст.л. (с небольшой горкой)
  • сахар 2 ст.л. сахара (с небольшой горкой)
  • уксус 9% 3 ст.л.

Как приготовить овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму

  1. Тщательно помойте огурцы, затем залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа. Перед консервацией обрежьте кончики. Если огурцы крупные, их можно нарезать кусочками.
  2. Подготовьте помидоры и болгарский перец. Помидоры меньшего размера проколите зубочисткой у плодоножки. Болгарский перец порежьте полосками.
  3. В хорошо помытые банки выложите зелень (петрушку, укроп, листья вишни, смородины или хрена – по выбору), а также чеснок или кольца лука. Заполните банки огурцами, помидорами и перцем. Добавьте перец горошком.
  4. Вскипятите чистую воду. Осторожно залейте ею банки до самого верха. Накройте банки крышками и оставьте на 10 минут. Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю.
  5. Используя воду, которую вы слили из банок, приготовьте маринад. На 1 литр воды добавьте 1 столовую ложку соли и 2 столовых ложки сахара (с небольшой горкой). Доведите маринад до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Добавьте уксус, проварите еще около минуты.
  6. Осторожно залейте горячим маринадом банки доверху.
  7. Плотно закройте банки. Переверните их крышками вниз, укутайте в полотенце или одеяло и оставьте до полного охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Перец #Огурцы #Консервация