Заготовка "3 в 1": идеальный рецепт овощного ассорти на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как консервировать огурцы, помидоры и перец вместе
Огурцы и помидоры необязательно консервировать отдельно. Если к этим овощам добавить еще сладкий перец, то вместе получится вкусное цветное ассорти. К тому же это очень удобно. Вы открываете одну банку — а там сразу несколько любимых овощей. Больше не придется выбрасывать остатки овощей, которые не успели съесть, как это бывает с однокомпонентными заготовками.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юлі".
Ингредиенты:
- огурцы;
- помидоры;
- болгарский перец;
- лук;
- чеснок;
- петрушка;
- укроп;
- листья хрена;
- листья смородины, вишни – по желанию;
- черный перец горошком 5 шт. на 1 л банку;
- душистый перец 2-3 горошка.
Для маринада на 1 л воды:
- соль 1 ст.л. (с небольшой горкой)
- сахар 2 ст.л. сахара (с небольшой горкой)
- уксус 9% 3 ст.л.
Как приготовить овощное ассорти из огурцов и помидоров на зиму
- Тщательно помойте огурцы, затем залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа. Перед консервацией обрежьте кончики. Если огурцы крупные, их можно нарезать кусочками.
- Подготовьте помидоры и болгарский перец. Помидоры меньшего размера проколите зубочисткой у плодоножки. Болгарский перец порежьте полосками.
- В хорошо помытые банки выложите зелень (петрушку, укроп, листья вишни, смородины или хрена – по выбору), а также чеснок или кольца лука. Заполните банки огурцами, помидорами и перцем. Добавьте перец горошком.
- Вскипятите чистую воду. Осторожно залейте ею банки до самого верха. Накройте банки крышками и оставьте на 10 минут. Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю.
- Используя воду, которую вы слили из банок, приготовьте маринад. На 1 литр воды добавьте 1 столовую ложку соли и 2 столовых ложки сахара (с небольшой горкой). Доведите маринад до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Добавьте уксус, проварите еще около минуты.
- Осторожно залейте горячим маринадом банки доверху.
- Плотно закройте банки. Переверните их крышками вниз, укутайте в полотенце или одеяло и оставьте до полного охлаждения.