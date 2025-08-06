Ідеальний сніданок чи перекус: як приготувати печені яблука з вівсянкою та горішками (відео)

Смачний низькокалорійний десерт

Яблуко — це не просто популярний фрукт, а справжня кулінарна зірка. Його додають до салатів, печуть у пирогах, варять з нього джеми, сушать на зиму та навіть готують класичний тертий пиріг з яблуками.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо простіше, корисніше та не менш смачне — печені яблука з вівсянкою та горішками. Це ідеальний варіант для сніданку, перекусу або легкого десерту, який дарує затишок осіннього вечора і аромат домашньої випічки без зайвих клопотів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати печені яблука з вівсянкою та горішками

Інгредієнти:

яблука – 4–5 шт.;

вівсянка – 4 ст. л.;

горішки – 2 ст. л.;

сухофрукти – 2 ст. л.;

цукор – 1–2 ч. л.;

кориця – ½ ч. л.;

вершкове масло – 20 г;

мед – за смаком;

Спосіб приготування: