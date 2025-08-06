Рус

Ідеальний сніданок чи перекус: як приготувати печені яблука з вівсянкою та горішками (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ароматні, корисні, апетитні, для всієї родини
Ароматні, корисні, апетитні, для всієї родини. Фото instagram.com

Смачний низькокалорійний десерт

Яблуко — це не просто популярний фрукт, а справжня кулінарна зірка. Його додають до салатів, печуть у пирогах, варять з нього джеми, сушать на зиму та навіть готують класичний тертий пиріг з яблуками.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо простіше, корисніше та не менш смачне — печені яблука з вівсянкою та горішками. Це ідеальний варіант для сніданку, перекусу або легкого десерту, який дарує затишок осіннього вечора і аромат домашньої випічки без зайвих клопотів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати печені яблука з вівсянкою та горішками

Інгредієнти:

  • яблука – 4–5 шт.;
  • вівсянка – 4 ст. л.;
  • горішки – 2 ст. л.;
  • сухофрукти – 2 ст. л.;
  • цукор – 1–2 ч. л.;
  • кориця – ½ ч. л.;
  • вершкове масло – 20 г;
  • мед – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Вимити яблука та акуратно видалити серединку, залишивши дно цілим.
  2. Підготувати начинку: змішати вівсянку, подрібнені горішки, сухофрукти, цукор і корицю.
  3. Додати до начинки шматочок вершкового масла та мед — перемішати до однорідності.
  4. Начинити яблука підготовленою сумішшю.
  5. Викласти яблука у форму для запікання, за бажанням долити трохи води на дно.
  6. Запікати при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин до м’якості.
Теги:
#Яблука #Вівсянка #Горішки #Готуємо вдома