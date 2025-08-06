Ідеальний сніданок чи перекус: як приготувати печені яблука з вівсянкою та горішками (відео)
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Смачний низькокалорійний десерт
Яблуко — це не просто популярний фрукт, а справжня кулінарна зірка. Його додають до салатів, печуть у пирогах, варять з нього джеми, сушать на зиму та навіть готують класичний тертий пиріг з яблуками.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо простіше, корисніше та не менш смачне — печені яблука з вівсянкою та горішками. Це ідеальний варіант для сніданку, перекусу або легкого десерту, який дарує затишок осіннього вечора і аромат домашньої випічки без зайвих клопотів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати печені яблука з вівсянкою та горішками
Інгредієнти:
- яблука – 4–5 шт.;
- вівсянка – 4 ст. л.;
- горішки – 2 ст. л.;
- сухофрукти – 2 ст. л.;
- цукор – 1–2 ч. л.;
- кориця – ½ ч. л.;
- вершкове масло – 20 г;
- мед – за смаком;
Спосіб приготування:
- Вимити яблука та акуратно видалити серединку, залишивши дно цілим.
- Підготувати начинку: змішати вівсянку, подрібнені горішки, сухофрукти, цукор і корицю.
- Додати до начинки шматочок вершкового масла та мед — перемішати до однорідності.
- Начинити яблука підготовленою сумішшю.
- Викласти яблука у форму для запікання, за бажанням долити трохи води на дно.
- Запікати при температурі 180°C приблизно 30–40 хвилин до м’якості.