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Идеальный завтрак или перекус: как приготовить печеные яблоки с овсянкой и орешками (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Ароматные, полезные, аппетитные, для всей семьи
Ароматные, полезные, аппетитные, для всей семьи. Фото instagram.com

Вкусный низкокалорийный десерт

Яблоко – это не просто популярный фрукт, а настоящая кулинарная звезда. Его добавляют в салаты, пекут в пирогах, варят из него джемы, сушат на зиму и даже готовят классический тертый пирог с яблоками.

Но сегодня мы предлагаем несколько проще, полезнее и не менее вкусно — печеные яблоки с овсянкой и орешками. Это идеальный вариант для завтрака, перекуса или легкого десерта, который дарит уют осеннего вечера и аромат домашней выпечки без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить печеные яблоки с овсянкой и орешками

Ингредиенты:

  • яблоки – 4–5 шт.;
  • овсянка – 4 ст. л.;
  • орешки – 2 ст. л.;
  • сухофрукты – 2 ст. л.;
  • сахар – 1–2 ч. л.;
  • корица – ½ ч. л.;
  • сливочное масло – 20 г;
  • мед – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Вымыть яблоки и аккуратно удалить серединку, оставив дно целиком.
  2. Подготовить начинку: смешать овсянку, измельченные орешки, сухофрукты, сахар и корицу.
  3. Добавить к начинке кусочек сливочного масла и мед перемешать до однородности.
  4. Начините яблоки подготовленной смесью.
  5. Выложить яблоки в форму для запекания, по желанию долить немного воды на дно.
  6. Запекать при температуре 180°C приблизительно 30-40 минут до мягкости.
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#Яблоки #Овсянка #Орешки #Готовим дома