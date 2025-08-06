Идеальный завтрак или перекус: как приготовить печеные яблоки с овсянкой и орешками (видео)
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Вкусный низкокалорийный десерт
Яблоко – это не просто популярный фрукт, а настоящая кулинарная звезда. Его добавляют в салаты, пекут в пирогах, варят из него джемы, сушат на зиму и даже готовят классический тертый пирог с яблоками.
Но сегодня мы предлагаем несколько проще, полезнее и не менее вкусно — печеные яблоки с овсянкой и орешками. Это идеальный вариант для завтрака, перекуса или легкого десерта, который дарит уют осеннего вечера и аромат домашней выпечки без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить печеные яблоки с овсянкой и орешками
Ингредиенты:
- яблоки – 4–5 шт.;
- овсянка – 4 ст. л.;
- орешки – 2 ст. л.;
- сухофрукты – 2 ст. л.;
- сахар – 1–2 ч. л.;
- корица – ½ ч. л.;
- сливочное масло – 20 г;
- мед – по вкусу;
Способ приготовления:
- Вымыть яблоки и аккуратно удалить серединку, оставив дно целиком.
- Подготовить начинку: смешать овсянку, измельченные орешки, сухофрукты, сахар и корицу.
- Добавить к начинке кусочек сливочного масла и мед перемешать до однородности.
- Начините яблоки подготовленной смесью.
- Выложить яблоки в форму для запекания, по желанию долить немного воды на дно.
- Запекать при температуре 180°C приблизительно 30-40 минут до мягкости.