Идеальный завтрак или перекус: как приготовить печеные яблоки с овсянкой и орешками (видео)

Вкусный низкокалорийный десерт

Яблоко – это не просто популярный фрукт, а настоящая кулинарная звезда. Его добавляют в салаты, пекут в пирогах, варят из него джемы, сушат на зиму и даже готовят классический тертый пирог с яблоками.

Но сегодня мы предлагаем несколько проще, полезнее и не менее вкусно — печеные яблоки с овсянкой и орешками. Это идеальный вариант для завтрака, перекуса или легкого десерта, который дарит уют осеннего вечера и аромат домашней выпечки без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить печеные яблоки с овсянкой и орешками

Ингредиенты:

яблоки – 4–5 шт.;

овсянка – 4 ст. л.;

орешки – 2 ст. л.;

сухофрукты – 2 ст. л.;

сахар – 1–2 ч. л.;

корица – ½ ч. л.;

сливочное масло – 20 г;

мед – по вкусу;

Способ приготовления: