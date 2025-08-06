Пишний, ніжний та дуже красивий: як приготувати ідеальний яблучний пиріг
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий гарний, що його навіть шкода їсти
Ми вже ділились швидким рецептом яблук в клярі — ідеальною стравою, коли хочеться чогось смачного за лічені хвилини. Але якщо у вас є трохи більше часу, обов’язково приготуйте яблучний пиріг. Він виходить м’який, вологий, із рум’яною скоринкою й красивою "квіткою" зверху.
Рецептом десерту поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- яблука — 4 шт.
- яйця — 3 шт.
- цукор — 200 г
- олія — 100 мл
- сметана — 150 г
- борошно — 250 г
- розпушувач — 1 ч.л.
Як приготувати яблучний пиріг
- Візьміть два великі яблука, почистіть їх від шкірки і наріжте кубиками. Ще два яблука залиште зі шкіркою і наріжте тонкими слайсами.
- Збийте яйця з цукром до утворення пишної та світлої маси. Додайте олію і сметану, після чого ще раз усе збийте.
- Поступово додавайте борошно з розпушувачем і замішуйте тісто міксером на низьких обертах. Тісто має вийти консистенції густої сметани.
- До готового тіста додайте яблука, нарізані кубиками, і ретельно перемішайте.
- Застеліть форму для випікання пергаментом і змастіть її олією або маслом. Викладіть тісто у форму. Зверху красиво викладіть тонкі слайси яблук по колу, формуючи щось на кшталт квітки.
- Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 170°C духовці приблизно 45 хвилин.