Рус

Пишний, ніжний та дуже красивий: як приготувати ідеальний яблучний пиріг

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова альтернатива "Шарлотці"
Чудова альтернатива "Шарлотці". Фото Скріншот YouTube

Такий гарний, що його навіть шкода їсти

Ми вже ділились швидким рецептом яблук в клярі — ідеальною стравою, коли хочеться чогось смачного за лічені хвилини. Але якщо у вас є трохи більше часу, обов’язково приготуйте яблучний пиріг. Він виходить м’який, вологий, із рум’яною скоринкою й красивою "квіткою" зверху.

Рецептом десерту поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • яблука — 4 шт.
  • яйця — 3 шт.
  • цукор — 200 г
  • олія — 100 мл
  • сметана — 150 г
  • борошно — 250 г
  • розпушувач — 1 ч.л.

Як приготувати яблучний пиріг

  1. Візьміть два великі яблука, почистіть їх від шкірки і наріжте кубиками. Ще два яблука залиште зі шкіркою і наріжте тонкими слайсами.
  2. Збийте яйця з цукром до утворення пишної та світлої маси. Додайте олію і сметану, після чого ще раз усе збийте.
  3. Поступово додавайте борошно з розпушувачем і замішуйте тісто міксером на низьких обертах. Тісто має вийти консистенції густої сметани.
  4. До готового тіста додайте яблука, нарізані кубиками, і ретельно перемішайте.
  5. Застеліть форму для випікання пергаментом і змастіть її олією або маслом. Викладіть тісто у форму. Зверху красиво викладіть тонкі слайси яблук по колу, формуючи щось на кшталт квітки.
  6. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 170°C духовці приблизно 45 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Пиріг #Пироги