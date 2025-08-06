Пишний, ніжний та дуже красивий: як приготувати ідеальний яблучний пиріг

Такий гарний, що його навіть шкода їсти

Ми вже ділились швидким рецептом яблук в клярі — ідеальною стравою, коли хочеться чогось смачного за лічені хвилини. Але якщо у вас є трохи більше часу, обов’язково приготуйте яблучний пиріг. Він виходить м’який, вологий, із рум’яною скоринкою й красивою "квіткою" зверху.

Рецептом десерту поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

яблука — 4 шт.

яйця — 3 шт.

цукор — 200 г

олія — 100 мл

сметана — 150 г

борошно — 250 г

розпушувач — 1 ч.л.

Як приготувати яблучний пиріг