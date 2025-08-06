Пышный, нежный и очень красивый: как приготовить идеальный яблочный пирог

Такой красивый, что его даже жалко есть

Мы уже делились быстрым рецептом яблок в кляре – идеальным блюдом, когда хочется чего-нибудь вкусного за считанные минуты. Но если у вас есть немного больше времени, обязательно приготовьте яблочный пирог. Он получается мягкий, влажный, с румяной корочкой и красивым цветком сверху.

Рецептом десерта поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

яйца – 3 шт.

сахар — 200 г

масло — 100 мл

сметана — 150 г

мука — 250 г

разрыхлитель — 1 ч.л.

Как приготовить яблочный пирог.