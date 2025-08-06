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Пышный, нежный и очень красивый: как приготовить идеальный яблочный пирог

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Великолепная альтернатива "Шарлотке"
Великолепная альтернатива "Шарлотке". Фото Скриншот YouTube

Такой красивый, что его даже жалко есть

Мы уже делились быстрым рецептом яблок в кляре – идеальным блюдом, когда хочется чего-нибудь вкусного за считанные минуты. Но если у вас есть немного больше времени, обязательно приготовьте яблочный пирог. Он получается мягкий, влажный, с румяной корочкой и красивым цветком сверху.

Рецептом десерта поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар — 200 г
  • масло — 100 мл
  • сметана — 150 г
  • мука — 250 г
  • разрыхлитель — 1 ч.л.

Как приготовить яблочный пирог.

  1. Возьмите два больших яблока, почистите их от кожуры и нарежьте кубиками. Еще два яблока оставьте с кожурой и нарежьте тонкими слайсами.
  2. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной и светлой массы. Добавьте растительное масло и сметану, после чего еще раз все взбейте.
  3. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем и замешивайте тесто миксером на низких оборотах. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
  4. В готовое тесто добавьте нарезанные кубиками яблоки и тщательно перемешайте.
  5. Застелите форму для выпекания пергаментом и смажьте ее маслом. Выложите тесто в форму. Сверху красиво выложите тонкие слайсы яблок по кругу, формируя что-то вроде цветка.
  6. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 170°C духовке примерно 45 минут.
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