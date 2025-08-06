Пышный, нежный и очень красивый: как приготовить идеальный яблочный пирог
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Такой красивый, что его даже жалко есть
Мы уже делились быстрым рецептом яблок в кляре – идеальным блюдом, когда хочется чего-нибудь вкусного за считанные минуты. Но если у вас есть немного больше времени, обязательно приготовьте яблочный пирог. Он получается мягкий, влажный, с румяной корочкой и красивым цветком сверху.
Рецептом десерта поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- яйца – 3 шт.
- сахар — 200 г
- масло — 100 мл
- сметана — 150 г
- мука — 250 г
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Как приготовить яблочный пирог.
- Возьмите два больших яблока, почистите их от кожуры и нарежьте кубиками. Еще два яблока оставьте с кожурой и нарежьте тонкими слайсами.
- Взбейте яйца с сахаром до образования пышной и светлой массы. Добавьте растительное масло и сметану, после чего еще раз все взбейте.
- Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем и замешивайте тесто миксером на низких оборотах. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
- В готовое тесто добавьте нарезанные кубиками яблоки и тщательно перемешайте.
- Застелите форму для выпекания пергаментом и смажьте ее маслом. Выложите тесто в форму. Сверху красиво выложите тонкие слайсы яблок по кругу, формируя что-то вроде цветка.
- Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 170°C духовке примерно 45 минут.