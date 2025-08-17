Ще один спосіб позбутися кабачків: приготуйте їх у пивному клярі

Ця страва створена для отримання гастрономічної насолоди

Чого тільки не роблять господині з кабачками у серпні! І сусідам дарують, і варення варять, й кабачкову ікру на зиму заготовляють.

Сьогодні ми пропонуємо ще один спосіб "ліквідації" кабачків — приготувати їх у пивному клярі. А рецептом з нами поділилися на порталі "shuba".

Як приготувати кабачки у пивному клярі

Інгредієнти:

кабачки — 600 г (2 шт.);

пиво світле – 200 мл;

борошно — 120 г;

паприка копчена мелена — 1/3 ч. ложки;

трави італійські сушені — 1/2 ч. ложки;

олія — ​​3-4 ст. ложки;

сіль — 1/2 ч. ложки;

перець чорний мелений — 1/5 ч. ложки;

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з'єднати борошно, сіль, чорний мелений перець, паприка та італійські трави. Влити у миску із сухими інгредієнтами пиво. Перемішати компоненти тіста вінчиком до однорідності. Кабачки нарізати кружальцями товщиною близько 0,5 см. Кабачки обваляти у клярі та викласти на розігріту з олією сковороду. Обсмажити на середньому вогні з одного боку 5-6 хвилин. Акуратно перевернути лопаткою на інший бік та обсмажити ще 4-5 хвилин з іншого боку.

