Ще один спосіб позбутися кабачків: приготуйте їх у пивному клярі

Марія Швець
Соковиті кабачки у хрусткій скоринці
Соковиті кабачки у хрусткій скоринці. Фото 1000.menu

Ця страва створена для отримання гастрономічної насолоди

Чого тільки не роблять господині з кабачками у серпні! І сусідам дарують, і варення варять, й кабачкову ікру на зиму заготовляють.

Сьогодні ми пропонуємо ще один спосіб "ліквідації" кабачків — приготувати їх у пивному клярі. А рецептом з нами поділилися на порталі "shuba".

Як приготувати кабачки у пивному клярі

Інгредієнти:

  • кабачки — 600 г (2 шт.);
  • пиво світле – 200 мл;
  • борошно — 120 г;
  • паприка копчена мелена — 1/3 ч. ложки;
  • трави італійські сушені — 1/2 ч. ложки;
  • олія — ​​3-4 ст. ложки;
  • сіль — 1/2 ч. ложки;
  • перець чорний мелений — 1/5 ч. ложки;

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці з'єднати борошно, сіль, чорний мелений перець, паприка та італійські трави.
  2. Влити у миску із сухими інгредієнтами пиво.
  3. Перемішати компоненти тіста вінчиком до однорідності.
  4. Кабачки нарізати кружальцями товщиною близько 0,5 см.
  5. Кабачки обваляти у клярі та викласти на розігріту з олією сковороду.
  6. Обсмажити на середньому вогні з одного боку 5-6 хвилин.
  7. Акуратно перевернути лопаткою на інший бік та обсмажити ще 4-5 хвилин з іншого боку.

