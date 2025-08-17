Ще один спосіб позбутися кабачків: приготуйте їх у пивному клярі
Ця страва створена для отримання гастрономічної насолоди
Чого тільки не роблять господині з кабачками у серпні! І сусідам дарують, і варення варять, й кабачкову ікру на зиму заготовляють.
Сьогодні ми пропонуємо ще один спосіб "ліквідації" кабачків — приготувати їх у пивному клярі. А рецептом з нами поділилися на порталі "shuba".
Як приготувати кабачки у пивному клярі
Інгредієнти:
- кабачки — 600 г (2 шт.);
- пиво світле – 200 мл;
- борошно — 120 г;
- паприка копчена мелена — 1/3 ч. ложки;
- трави італійські сушені — 1/2 ч. ложки;
- олія — 3-4 ст. ложки;
- сіль — 1/2 ч. ложки;
- перець чорний мелений — 1/5 ч. ложки;
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці з'єднати борошно, сіль, чорний мелений перець, паприка та італійські трави.
- Влити у миску із сухими інгредієнтами пиво.
- Перемішати компоненти тіста вінчиком до однорідності.
- Кабачки нарізати кружальцями товщиною близько 0,5 см.
- Кабачки обваляти у клярі та викласти на розігріту з олією сковороду.
- Обсмажити на середньому вогні з одного боку 5-6 хвилин.
- Акуратно перевернути лопаткою на інший бік та обсмажити ще 4-5 хвилин з іншого боку.
