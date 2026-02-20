Не лише салат: як приготувати закуску "крабові квіти" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та ефектна закуска
З крабових паличок готують безліч страв, зокрема популярний крабовий салат, який давно став класикою домашніх застіль. Але сьогодні пропонується більш витончений варіант — закуска "Крабові квіти", що поєднує знайомий смак із ефектною ресторанною подачею. Для найкращого результату варто обирати якісні крабові палички з високим вмістом сурімі, а плавлені сирки попередньо охолоджувати, щоб вони легко натиралися і не злипалися в масі. Ця страва належить до сучасної фуршетної кухні, де традиційні інгредієнти подаються у форматі порційних канапе. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати закуску "Крабові квіти"
Інгредієнти:
- грінки – 1 упаковка;
- яйця – 3 шт.;
- плавлені сирки – 2 шт.;
- часник – 2–3 зубчики;
- майонез – 2–3 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- крабові палички – 6–7 шт.;
- зелений горошок або кукурудза або зерна граната – за смаком;
- мікрогрін або свіжа зелень – для декору.
Спосіб приготування:
- Відварити яйця круто, остудити, очистити та натерти на дрібну тертку.
- Натерти підморожені плавлені сирки та змішати їх з яйцями.
- Додати подрібнений часник, майонез, сіль і перець, ретельно перемішати до однорідної кремової текстури.
- Намастити отриманою масою грінки рівним шаром.
- Нарізати крабові палички тонкими смужками та викласти у формі пелюсток квітки.
- У центр кожної "квітки" викласти зерна горошку, кукурудзи або граната та прикрасити зеленню.
Як і з чим подавати
Закуску краще подавати охолодженою, на великій плоскій тарілці або дерев’яній дошці для ефектної фуршетної подачі. Вона добре поєднується з легкими овочевими салатами, слабосоленою рибою та білим сухим вином або ігристим напоєм. За бажанням майонез можна частково замінити вершковим сиром або грецьким йогуртом для більш ніжного смаку, а грінки — підсушеним багетом чи тарталетками.
Закуска "Крабові квіти" — це простий спосіб перетворити звичайні інгредієнти на стильну святкову страву, яка однаково добре підходить як для домашнього столу, так і для фуршету.