Не лише салат: як приготувати закуску "крабові квіти" (відео)

Смачна та ефектна закуска

З крабових паличок готують безліч страв, зокрема популярний крабовий салат, який давно став класикою домашніх застіль. Але сьогодні пропонується більш витончений варіант — закуска "Крабові квіти", що поєднує знайомий смак із ефектною ресторанною подачею. Для найкращого результату варто обирати якісні крабові палички з високим вмістом сурімі, а плавлені сирки попередньо охолоджувати, щоб вони легко натиралися і не злипалися в масі. Ця страва належить до сучасної фуршетної кухні, де традиційні інгредієнти подаються у форматі порційних канапе. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати закуску "Крабові квіти"

Інгредієнти:

грінки – 1 упаковка;

яйця – 3 шт.;

плавлені сирки – 2 шт.;

часник – 2–3 зубчики;

майонез – 2–3 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

крабові палички – 6–7 шт.;

зелений горошок або кукурудза або зерна граната – за смаком;

мікрогрін або свіжа зелень – для декору.

Спосіб приготування:

Відварити яйця круто, остудити, очистити та натерти на дрібну тертку. Натерти підморожені плавлені сирки та змішати їх з яйцями. Додати подрібнений часник, майонез, сіль і перець, ретельно перемішати до однорідної кремової текстури. Намастити отриманою масою грінки рівним шаром. Нарізати крабові палички тонкими смужками та викласти у формі пелюсток квітки. У центр кожної "квітки" викласти зерна горошку, кукурудзи або граната та прикрасити зеленню.

Як і з чим подавати

Закуску краще подавати охолодженою, на великій плоскій тарілці або дерев’яній дошці для ефектної фуршетної подачі. Вона добре поєднується з легкими овочевими салатами, слабосоленою рибою та білим сухим вином або ігристим напоєм. За бажанням майонез можна частково замінити вершковим сиром або грецьким йогуртом для більш ніжного смаку, а грінки — підсушеним багетом чи тарталетками.

Закуска "Крабові квіти" — це простий спосіб перетворити звичайні інгредієнти на стильну святкову страву, яка однаково добре підходить як для домашнього столу, так і для фуршету.