Гості ахнуть від такої краси: як приготувати райдужний торт з млинців

Наталя Граковська
Торт з різнокольорових млинців
Торт з різнокольорових млинців. Фото Колаж "Телеграфу"

Замість звичної стопки млинців приготуйте цей яскравий десерт з вершковим кремом

Якщо ви вже готували трендові "леопардові" млинці і не проти нових смачних експериментів на кухні, пропонуємо вам рецепт ефектного торта з млинців. Це десерт з різнокольорових млинців з ніжним кремом на основі сиру.

Різнокольоровий млинцевий торт — чудовий варіант, коли хочеться здивувати близьких або гостей чимось незвичайним. Як приготувати цей десерт, показали в кулінарному блозі zefirka_recipes в Instagram.

Інгредієнти

Тісто для млинців:

  • молоко — 600 мл
  • яйця — 2 шт.
  • борошно — 270 г
  • олія — 20 мл
  • цукор — 30 г
  • сіль — дрібка
  • харчовий барвник

Для крему:

  • крем-сир — 600 г
  • вершки 33-35% — 350 мл
  • цукрова пудра — 170 г
  • ванільний цукор чи екстракт

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці з’єднайте яйця з 100 мл молока. Збийте вінчиком. Додайте сіль, цукор та олію.
  2. Додавайте борошно частинами, чергуючи з молоком та збивайте вінчиком. Щоб тісто точно було без грудочок, пропустіть його через дрібне сито.
  3. Дайте тісту "відпочити" 15-20 хвилин.
  4. Розділіть тісто на 4-5 рівних частин. У кожну додайте по краплі барвника.
  5. Випікайте млинці на добре розігрітій сковорідці.
  6. Збийте холодні вершки до м'яких піків.
  7. Додайте цукрову пудру, ваніль та холодний крем-сир. Збивайте на низьких обертах до повної однорідності.
  8. Викладайте млинці, чергуючи кольори. Кожен шар змащуйте 1 ст. л. крему. Розподіляйте крем рівномірно, не доходячи 2-3 мм до самого краю
  9. Готовий торт щільно обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 5-6 годин.

Як та з чим подавати

Наріжте млинцевий торт на порційні шматочки. Гарним доповненням до цього десерту стануть ягоди, які можна викласти гіркою в центрі або розсипати навколо шматочка. Також можна полити десерт розтопленим білим шоколадом чи згущеним молоком.

