Гості ахнуть від такої краси: як приготувати райдужний торт з млинців

Замість звичної стопки млинців приготуйте цей яскравий десерт з вершковим кремом

Якщо ви вже готували трендові "леопардові" млинці і не проти нових смачних експериментів на кухні, пропонуємо вам рецепт ефектного торта з млинців. Це десерт з різнокольорових млинців з ніжним кремом на основі сиру.

Різнокольоровий млинцевий торт — чудовий варіант, коли хочеться здивувати близьких або гостей чимось незвичайним. Як приготувати цей десерт, показали в кулінарному блозі zefirka_recipes в Instagram.

Інгредієнти

Тісто для млинців:

молоко — 600 мл

яйця — 2 шт.

борошно — 270 г

олія — 20 мл

цукор — 30 г

сіль — дрібка

харчовий барвник

Для крему:

крем-сир — 600 г

вершки 33-35% — 350 мл

цукрова пудра — 170 г

ванільний цукор чи екстракт

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з’єднайте яйця з 100 мл молока. Збийте вінчиком. Додайте сіль, цукор та олію. Додавайте борошно частинами, чергуючи з молоком та збивайте вінчиком. Щоб тісто точно було без грудочок, пропустіть його через дрібне сито. Дайте тісту "відпочити" 15-20 хвилин. Розділіть тісто на 4-5 рівних частин. У кожну додайте по краплі барвника. Випікайте млинці на добре розігрітій сковорідці. Збийте холодні вершки до м'яких піків. Додайте цукрову пудру, ваніль та холодний крем-сир. Збивайте на низьких обертах до повної однорідності. Викладайте млинці, чергуючи кольори. Кожен шар змащуйте 1 ст. л. крему. Розподіляйте крем рівномірно, не доходячи 2-3 мм до самого краю Готовий торт щільно обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 5-6 годин.

Як та з чим подавати

Наріжте млинцевий торт на порційні шматочки. Гарним доповненням до цього десерту стануть ягоди, які можна викласти гіркою в центрі або розсипати навколо шматочка. Також можна полити десерт розтопленим білим шоколадом чи згущеним молоком.