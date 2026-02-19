Гості ахнуть від такої краси: як приготувати райдужний торт з млинців
-
-
Замість звичної стопки млинців приготуйте цей яскравий десерт з вершковим кремом
Якщо ви вже готували трендові "леопардові" млинці і не проти нових смачних експериментів на кухні, пропонуємо вам рецепт ефектного торта з млинців. Це десерт з різнокольорових млинців з ніжним кремом на основі сиру.
Різнокольоровий млинцевий торт — чудовий варіант, коли хочеться здивувати близьких або гостей чимось незвичайним. Як приготувати цей десерт, показали в кулінарному блозі zefirka_recipes в Instagram.
Інгредієнти
Тісто для млинців:
- молоко — 600 мл
- яйця — 2 шт.
- борошно — 270 г
- олія — 20 мл
- цукор — 30 г
- сіль — дрібка
- харчовий барвник
Для крему:
- крем-сир — 600 г
- вершки 33-35% — 350 мл
- цукрова пудра — 170 г
- ванільний цукор чи екстракт
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці з’єднайте яйця з 100 мл молока. Збийте вінчиком. Додайте сіль, цукор та олію.
- Додавайте борошно частинами, чергуючи з молоком та збивайте вінчиком. Щоб тісто точно було без грудочок, пропустіть його через дрібне сито.
- Дайте тісту "відпочити" 15-20 хвилин.
- Розділіть тісто на 4-5 рівних частин. У кожну додайте по краплі барвника.
- Випікайте млинці на добре розігрітій сковорідці.
- Збийте холодні вершки до м'яких піків.
- Додайте цукрову пудру, ваніль та холодний крем-сир. Збивайте на низьких обертах до повної однорідності.
- Викладайте млинці, чергуючи кольори. Кожен шар змащуйте 1 ст. л. крему. Розподіляйте крем рівномірно, не доходячи 2-3 мм до самого краю
- Готовий торт щільно обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 5-6 годин.
Як та з чим подавати
Наріжте млинцевий торт на порційні шматочки. Гарним доповненням до цього десерту стануть ягоди, які можна викласти гіркою в центрі або розсипати навколо шматочка. Також можна полити десерт розтопленим білим шоколадом чи згущеним молоком.