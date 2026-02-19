Простіші не бувають, смачніші — важко уявити: картопля "кораблики" в духовці (відео)

Надзвичайно смачна страва

З картоплі можна приготувати десятки страв — від класичного пюре й смаженої картоплі до тушкованої з м’ясом або запіканок. Але сьогодні ми пропонуємо просту й водночас ефектну страву — картоплю "кораблики", яка поєднує ніжну серединку та соковиту м’ясну начинку. Такий формат запікання популярний у домашній кухні Східної Європи, адже дозволяє з мінімуму продуктів отримати ситну вечерю. Для найкращого результату варто обирати середню картоплю з тонкою шкіркою та підчеревину з прошарками м’яса — надто пісна не дасть потрібної соковитості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати кароплю з підчеревиною

Інгредієнти:

картопля – 6–8 шт.;

підчеревина – 250–300 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю в підсоленій воді до напівготовності та злегка остудити. Розрізати картоплю навпіл уздовж і викласти зрізом догори на деко, застелене пергаментом. Нарізати цибулю тонкими півкільцями, а підчеревину — невеликими шматочками. Викласти на кожну половинку картоплі цибулю та підчеревину, посолити й поперчити. Запікати в розігрітій духовці при 180–200 °C близько 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Картоплю "кораблики" найкраще подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню — кропом або зеленою цибулею. Вона добре поєднується з легким овочевим салатом, солоними огірками або соусами на основі сметани й гірчиці. За бажанням підчеревину можна замінити беконом, курячим філе або грибами — страва залишиться не менш смачною, але стане легшою. Це універсальний варіант як для сімейної вечері, так і для дружніх посиденьок без зайвих клопотів.