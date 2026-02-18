Як правильно смажити печериці: розкрито секрет, про який мовчать багато господинь

Для приготування печериць ідеально підходить лише один вид масла

З печерицями існує безліч страв. Ці гриби додають у пасту, супи, салати, соуси та гарячі закуски. Найчастіше за рецептом печериці потрібно обсмажувати. Якщо зробити це неправильно, гриби вийдуть занадто м'якими, блідими і несмачними.

Є кілька простих правил, які допомагають готувати гриби вдало, і одне з найважливіших — вибрати потрібну олію для смаження.

На якому маслі смажити печериці

Найкращим варіантом для обсмажування грибів вважається топлене масло (ГХІ), пише кулінарний портал Pysznosci. Воно витримує вищі температури порівняно зі звичайним вершковим, оскільки в ньому немає води та молочних білків, які швидко починають горіти. Завдяки цьому сковорідку можна добре розігріти — а саме висока температура дозволяє грибам підрум'янитися, а не тушкуватися у власному соку.

Крім того, топлене масло посилює смак печериць, роблячи його більш насиченим та м’яким. Гриби швидше набувають рівномірного золотистого відтінку і вираженого аромату.

Як правильно смажити гриби — покрокова інструкція

Щоб гриби вийшли рум’яними та ароматними, достатньо дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Заздалегідь добре розігрійте сковорідку і викладіть на неї 1,5–2 столові ложки топленого масла. Коли масло розтане і почне трохи шипіти, викладіть на сковорідку печериці. Не викладайте одразу велику кількість грибів, інакше вони будуть тушкуватися. Краще готувати їх партіями. Не перемішуйте гриби перші 2-3 хвилини, щоб вони підрум'янилися знизу. Перемішайте гриби і смажте ще 4-6 хвилин до золотистого кольору. Наприкінці приготування посоліть і поперчіть гриби. Якщо зробити це раніше, печериці пустять сік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати солодкі банани у магазині. Потрібно звертати увагу не на колір плодів, а на їхнє стебло.