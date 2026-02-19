Смакує як фастфуд, але без шкоди для фігури: рецепт салату "Чізбургер"
Ця страва передає улюблений смак класичного бургера без булочки
Салат "Чізбургер" — це страва для тих, хто любить фастфуд, але уникає зайвих вуглеводів і важкості від булочок. Ця страва готується з яловичого фаршу, сиру, хрусткого салату, маринованих огірків та заправляється пікантним соусом. Такий варіант виходить менш важким, але не менш ситним і дуже апетитним.
Рецептом салату "Чізбургер" поділилася кулінарна блогерка anny.cooking. Цю страву можна готувати і в якості швидкого варіанту вечері, і на обід.
Як приготувати салат "Чізбургер"
Інгредієнти:
- 400 г яловичого фаршу
- 3-4 слайси сиру
- 4-5 листочків салату Айсберг
- 10 коктейльних помідорів
- 4-5 огірків маринованих
- 1 фіолетова цибуля
Для соусу:
- 1 ст. л. сметани
- 1 ст. л. кетчупу
- 1 ч. л. гірчиці
- 0,5 ч. л. часнику сушеного
- 1 ч. л. паприки копченої
Спосіб приготування:
- Розігрійте пательню з мінімумом олії. Викладіть фарш і смажте на сильному вогні, постійно розбиваючи грудочки лопаткою.
- Як тільки вимкнете вогонь, одразу покладіть зверху на фарш слайси сиру і накрийте кришкою на 1 хвилину.
- Поки м'ясо трохи вистигає, наріжте Айсберг великими шматками, огірки — кружальцями, а цибулю — тонкими півкільцями.
- Викладіть у миску подушку з салату, зверху — овочі. Теплий фарш із розплавленим сиром викладайте в останню чергу.
- В окремому посуді змішайте продукти для соусу, а потім заправте салат та перемішайте.