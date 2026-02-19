Смакує як фастфуд, але без шкоди для фігури: рецепт салату "Чізбургер"

Ця страва передає улюблений смак класичного бургера без булочки

Салат "Чізбургер" — це страва для тих, хто любить фастфуд, але уникає зайвих вуглеводів і важкості від булочок. Ця страва готується з яловичого фаршу, сиру, хрусткого салату, маринованих огірків та заправляється пікантним соусом. Такий варіант виходить менш важким, але не менш ситним і дуже апетитним.

Рецептом салату "Чізбургер" поділилася кулінарна блогерка anny.cooking. Цю страву можна готувати і в якості швидкого варіанту вечері, і на обід.

Як приготувати салат "Чізбургер"

Інгредієнти:

400 г яловичого фаршу

3-4 слайси сиру

4-5 листочків салату Айсберг

10 коктейльних помідорів

4-5 огірків маринованих

1 фіолетова цибуля

Для соусу:

1 ст. л. сметани

1 ст. л. кетчупу

1 ч. л. гірчиці

0,5 ч. л. часнику сушеного

1 ч. л. паприки копченої

Спосіб приготування: