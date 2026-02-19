Рус

Смакує як фастфуд, але без шкоди для фігури: рецепт салату "Чізбургер"

Наталя Граковська
Салат «Чізбургер»
Салат «Чізбургер». Фото Колаж "Телеграфу"

Ця страва передає улюблений смак класичного бургера без булочки

Салат "Чізбургер" — це страва для тих, хто любить фастфуд, але уникає зайвих вуглеводів і важкості від булочок. Ця страва готується з яловичого фаршу, сиру, хрусткого салату, маринованих огірків та заправляється пікантним соусом. Такий варіант виходить менш важким, але не менш ситним і дуже апетитним.

Рецептом салату "Чізбургер" поділилася кулінарна блогерка anny.cooking. Цю страву можна готувати і в якості швидкого варіанту вечері, і на обід.

Як приготувати салат "Чізбургер"

Інгредієнти:

  • 400 г яловичого фаршу
  • 3-4 слайси сиру
  • 4-5 листочків салату Айсберг
  • 10 коктейльних помідорів
  • 4-5 огірків маринованих
  • 1 фіолетова цибуля

Для соусу:

  • 1 ст. л. сметани
  • 1 ст. л. кетчупу
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 0,5 ч. л. часнику сушеного
  • 1 ч. л. паприки копченої

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте пательню з мінімумом олії. Викладіть фарш і смажте на сильному вогні, постійно розбиваючи грудочки лопаткою.
  2. Як тільки вимкнете вогонь, одразу покладіть зверху на фарш слайси сиру і накрийте кришкою на 1 хвилину.
  3. Поки м'ясо трохи вистигає, наріжте Айсберг великими шматками, огірки — кружальцями, а цибулю — тонкими півкільцями.
  4. Викладіть у миску подушку з салату, зверху — овочі. Теплий фарш із розплавленим сиром викладайте в останню чергу.
  5. В окремому посуді змішайте продукти для соусу, а потім заправте салат та перемішайте.
