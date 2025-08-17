Укр

Еще один способ избавиться от кабачков: приготовьте их в пивном кляре

Мария Швец
Сочные кабачки в хрустящей корочке
Сочные кабачки в хрустящей корочке

Это блюдо создано для получения гастрономического наслаждения

Чего только не делают хозяйки с кабачками в августе! И соседям дарят, и варенье варят, и кабачковую икру на зиму заготавливают.

Сегодня мы предлагаем еще один способ "ликвидации" кабачков – приготовить их в пивном кляре. А рецептом с нами поделились на портале shuba.

Как приготовить кабачки в пивном кляре

Ингредиенты:

  • кабачки — 600 г (2 шт.);
  • пиво светлое – 200 мл;
  • мука — 120 г;
  • паприка копченая молотая — 1/3 ч. ложки;
  • травы итальянские сушеные – 1/2 ч. ложки;
  • масло — 3-4 ст. ложки;
  • соль – 1/2 ч. ложки;
  • перец черный молотый – 1/5 ч. ложки;

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соединить муку, соль, черный молотый перец, паприку и итальянские травы.
  2. Влить в миску с сухими ингредиентами пиво.
  3. Перемешать компоненты теста венчиком до однородности.
  4. Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
  5. Кабачки обвалять в кляре и выложить на разогретую с маслом сковороду.
  6. Обжарить на среднем огне с одной стороны 5-6 минут.
  7. Аккуратно перевернуть лопаткой по другую сторону и обжарить еще 4-5 минут с другой стороны.

#Пиво #Кабачки #Готовим дома