Еще один способ избавиться от кабачков: приготовьте их в пивном кляре

Это блюдо создано для получения гастрономического наслаждения

Чего только не делают хозяйки с кабачками в августе! И соседям дарят, и варенье варят, и кабачковую икру на зиму заготавливают.

Сегодня мы предлагаем еще один способ "ликвидации" кабачков – приготовить их в пивном кляре. А рецептом с нами поделились на портале shuba.

Как приготовить кабачки в пивном кляре

Ингредиенты:

кабачки — 600 г (2 шт.);

пиво светлое – 200 мл;

мука — 120 г;

паприка копченая молотая — 1/3 ч. ложки;

травы итальянские сушеные – 1/2 ч. ложки;

масло — 3-4 ст. ложки;

соль – 1/2 ч. ложки;

перец черный молотый – 1/5 ч. ложки;

Способ приготовления:

В глубокой миске соединить муку, соль, черный молотый перец, паприку и итальянские травы. Влить в миску с сухими ингредиентами пиво. Перемешать компоненты теста венчиком до однородности. Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. Кабачки обвалять в кляре и выложить на разогретую с маслом сковороду. Обжарить на среднем огне с одной стороны 5-6 минут. Аккуратно перевернуть лопаткой по другую сторону и обжарить еще 4-5 минут с другой стороны.

