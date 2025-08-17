Еще один способ избавиться от кабачков: приготовьте их в пивном кляре
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это блюдо создано для получения гастрономического наслаждения
Чего только не делают хозяйки с кабачками в августе! И соседям дарят, и варенье варят, и кабачковую икру на зиму заготавливают.
Сегодня мы предлагаем еще один способ "ликвидации" кабачков – приготовить их в пивном кляре. А рецептом с нами поделились на портале shuba.
Как приготовить кабачки в пивном кляре
Ингредиенты:
- кабачки — 600 г (2 шт.);
- пиво светлое – 200 мл;
- мука — 120 г;
- паприка копченая молотая — 1/3 ч. ложки;
- травы итальянские сушеные – 1/2 ч. ложки;
- масло — 3-4 ст. ложки;
- соль – 1/2 ч. ложки;
- перец черный молотый – 1/5 ч. ложки;
Способ приготовления:
- В глубокой миске соединить муку, соль, черный молотый перец, паприку и итальянские травы.
- Влить в миску с сухими ингредиентами пиво.
- Перемешать компоненты теста венчиком до однородности.
- Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
- Кабачки обвалять в кляре и выложить на разогретую с маслом сковороду.
- Обжарить на среднем огне с одной стороны 5-6 минут.
- Аккуратно перевернуть лопаткой по другую сторону и обжарить еще 4-5 минут с другой стороны.
Раньше мы писали, как приготовить нежные и вкусные оладьи. Они станут любимым завтраком даже после поста.