Ситні, кисленькі та дуже дешеві: ці оладки з "секретом" з'їдять за одну хвилину (відео)

Фучки з квашеною капустою — проста страва, яку можна готувати на сніданок, обід або перекус

Фучки — це традиційна страва лемківської кухні. На вигляд вони нагадують оладки, а за ситністю — деруни, однак готуються з додаванням квашеної капусти, що надає їм характерного кислуватого смаку та легкої пікантності. Страва складається з простих і доступних інгредієнтів, а процес приготування дуже швидкий. Тому фучки добре підходять як для щоденного меню, так і для швидкого домашнього обіду чи вечері.

Як приготувати фучки, показали в Instagram-блозі bude_smachno_razom.

Як приготувати фучки

Оскільки квашена капуста є основним інгредієнтом фучок, важливо звернути увагу на її смак і якість перед додаванням у тісто. Обов’язково спробуйте капусту, особливо якщо вона довго зберігалася в холодильнику. Якщо вона виявиться надто кислою, перекладіть її в сито, промийте під холодною водою та добре відіжміть, щоб прибрати зайву вологу.

Інгредієнти:

квашена капуста – 250 г

борошно – 250 г

молоко – 250 мл

цибуля – 1 шт.

яйця – 3 шт.

сіль – дрібка

цукор – 0,5 ч. л.

сода – ¼ ч. л.

олія для смаження

Спосіб приготування:

У мисці з'єднайте яйця, сіль і цукор, добре збийте до однорідності. Борошно просійте в окремий посуд і додайте соду. Додайте борошно до яєчної суміші та поступово вливайте молоко, постійно перемішуючи вінчиком. Тісто має бути за консистенцією як густа сметана. Якщо воно занадто рідке — додайте ложку борошна, якщо надто густе — розбавте молоком. Додайте в тісто квашену капусту та цибулю, нарізану дрібними кубиками. Залиште тісто "відпочити" на 15–20 хвилин. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладайте тісто ложкою, формуючи оладки, і смажте з обох боків до золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Фучки краще подавати гарячими, щойно зі сковороди. Додайте до них ложку густої домашньої сметани чи натурального йогурту. Також можна подавати фучки разом із підсмаженою цибулею або шкварками.