Темна скоринка – ніжна серединка: секрет ідеального баскського чизкейку вдома (відео)

Надзвичайно смачний десерт

Чизкейк — це класичний десерт на основі вершкового сиру, який буває різним: від класичного з печивом до кокосового або шоколадного. Сьогодні ми пропонуємо приготувати баскський чизкейк — особливий різновид, який походить з іспанського регіону Басконія і відрізняється темною, майже "підгорілою" скоринкою та ніжною, кремовою серединкою. Для приготування важливо обирати якісний вершковий сир і свіжі яйця, а вершки повинні бути жирністю 30–33%, щоб десерт залишався ніжним і не розтікся. Практичний лайфхак: для рівномірного підгоряння скоринки форму потрібно вистелити пергаментом так, щоб краї паперу виступали вище бортиків, а температура духовки мала точне регулювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати баскський чизкейк

Інгредієнти:

вершковий сир — 600 г;

цукор — 150 г;

яйця — 4 шт;

вершки 33% — 350 мл;

борошно — 2 ст. л.;

цедра лимона — 1 шт (за бажанням);

Спосіб приготування:

Вершковий сир кімнатної температури поєднати з цукром і перемішати до однорідності. Додати яйця по одному, кожного разу добре перемішуючи масу. Влити вершки, додати борошно та цедру лимона, обережно перемішати до гладкої текстури, при необхідності збити блендером. Форму вистелити пергаментом так, щоб краї виступали вище бортиків, вилити сирну масу у форму. Випікати при 250°C 45–50 хвилин до темно-карамельної скоринки. Дати чизкейку повністю охолонути; серединка повинна залишатися ніжною та трохи тремтячою.

Як і з чим подавати

Баскський чизкейк найкраще подавати охолодженим, нарізавши на порційні шматочки. Його можна прикрасити свіжими ягодами, м’ятою або тонкою цедрою лимона для аромату. Також він чудово поєднується з ягідним соусом, карамельним топінгом або легкою збитою сметаною. Цей десерт стане гідним завершенням святкового обіду або приємним перекусом до чаю чи кави.