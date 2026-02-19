Темна скоринка – ніжна серединка: секрет ідеального баскського чизкейку вдома (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надзвичайно смачний десерт
Чизкейк — це класичний десерт на основі вершкового сиру, який буває різним: від класичного з печивом до кокосового або шоколадного. Сьогодні ми пропонуємо приготувати баскський чизкейк — особливий різновид, який походить з іспанського регіону Басконія і відрізняється темною, майже "підгорілою" скоринкою та ніжною, кремовою серединкою. Для приготування важливо обирати якісний вершковий сир і свіжі яйця, а вершки повинні бути жирністю 30–33%, щоб десерт залишався ніжним і не розтікся. Практичний лайфхак: для рівномірного підгоряння скоринки форму потрібно вистелити пергаментом так, щоб краї паперу виступали вище бортиків, а температура духовки мала точне регулювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати баскський чизкейк
Інгредієнти:
- вершковий сир — 600 г;
- цукор — 150 г;
- яйця — 4 шт;
- вершки 33% — 350 мл;
- борошно — 2 ст. л.;
- цедра лимона — 1 шт (за бажанням);
Спосіб приготування:
- Вершковий сир кімнатної температури поєднати з цукром і перемішати до однорідності.
- Додати яйця по одному, кожного разу добре перемішуючи масу.
- Влити вершки, додати борошно та цедру лимона, обережно перемішати до гладкої текстури, при необхідності збити блендером.
- Форму вистелити пергаментом так, щоб краї виступали вище бортиків, вилити сирну масу у форму.
- Випікати при 250°C 45–50 хвилин до темно-карамельної скоринки.
- Дати чизкейку повністю охолонути; серединка повинна залишатися ніжною та трохи тремтячою.
Як і з чим подавати
Баскський чизкейк найкраще подавати охолодженим, нарізавши на порційні шматочки. Його можна прикрасити свіжими ягодами, м’ятою або тонкою цедрою лимона для аромату. Також він чудово поєднується з ягідним соусом, карамельним топінгом або легкою збитою сметаною. Цей десерт стане гідним завершенням святкового обіду або приємним перекусом до чаю чи кави.