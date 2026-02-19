Ніжний, ароматний і без зайвого клопоту: ідеальний кокосовий пиріг з трьох інгредієнтів (відео)

Готується просто та виходить надзвичайно смачним

Кокос — це плід тропічної пальми, з якого готують кокосове молоко, олію, стружку та безліч смачних кокосових десертів. Але сьогодні ми пропонуємо максимально простий варіант домашньої випічки — ніжний кокосовий пиріг без зайвих інгредієнтів. Такий десерт походить з категорії швидкої "домашньої кухні", де важлива не складність, а баланс текстури й аромату. Для найкращого результату варто обирати свіжу кокосову стружку без стороннього запаху та густий натуральний йогурт без цукру, адже саме вони формують правильну вологість і м’якість пирога. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати ароматний кокосовий пиріг

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

йогурт натуральний – 200 г;

кокосова стружка – 160 г;

цукор – 80–120 г;

Спосіб приготування:

Змішати яйця з йогуртом до однорідності. Додати кокосову стружку та цукор і ретельно перемішати. Залишити масу на 10 хвилин, щоб кокос увібрав рідину. Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 180°C 30–35 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Кокосовий пиріг найкраще смакує теплим або повністю охолодженим, нарізаним на порційні квадрати. Його можна подати з ягодами, кулькою ванільного морозива або полити шоколадним чи карамельним соусом. Для святкової подачі варто посипати кокосовою стружкою або додати свіжу м’яту. Також пиріг добре поєднується з кавою, матча або чорним чаєм.

Цей пиріг — приклад того, як із мінімуму продуктів можна отримати повноцінний ароматний десерт. За бажанням йогурт легко замінити на сметану, а частину кокосу — на мигдальні пластівці. Головний секрет — не пересушити випічку, тоді текстура залишиться ніжною й злегка вологою всередині.