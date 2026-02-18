Млинці на сироватці з особливою начинкою: смакують як "Рафаелло" (відео)
Ці млинці з сирною начинкою і кокосом можна готувати на сніданок чи на свята
Млинці на сироватці — проста та дуже смачна страва. Але якщо додати до них начинку з сиру, кокосової стружки та мигдалю, вони перетворюються на справжній десерт, схожий на улюблені цукерки "Рафаелло".
Рецептом поділилася кулінарна блогерка olya_pins в Instagram. Млинці "Рафаело" можна готувати на сніданок, до святкового столу на Масляну або просто, коли хочеться порадувати себе та близьких чимось особливим.
Як приготувати млинці на сироватці "Рафаелло"
Інгредієнти
Для тіста:
- 2 яйця
- 1-2 ст.л. цукру
- дрібка солі
- 500 мл сироватки
- 220 г борошна
- 2-3 ст. л. олії
Для начинки:
- 180 г сиру 5%
- 70 г згущеного молока
- 20 г мигдалю (пластівці або подрібнити)
- 2 ст. л. кокосової стружки
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішайте яйця, цукор та сіль. Додайте спочатку лише третину сироватки до яєць, перемішайте, а потім всипте все борошно. Коли маса стане однорідною, поступово влийте решту сироватки та олію.
- Залиште тісто на 15-20 хвилин при кімнатній температурі.
- Розігрійте сковорідку. Перший раз можна злегка змастити її олією. Смажте млинці на вогні трохи вище середнього до золотистого кольору з обох боків.
- Сир перетріть через сито або перебийте блендером. Додайте згущене молоко, мигдаль та кокосову стружку. Перемішайте.
- Змастіть кожен млинець тонким шаром начинки, відступаючи 1 см від країв, і закрутіть у щільний рулетик.
Як та з чим подавати
Подавайте млинці "Рафаелло" охолодженими. Можна розрізати їх під гострим кутом навскіс. Прикрасьте страву свіжими ягодами з легкою кислинкою — малиною, розрізаною навпіл полуницею чи порічкою. Для сервірування можна злегка притрусити тарілку додатковою порцією кокосової стружки або цукровою пудрою.