Млинці на сироватці з особливою начинкою: смакують як "Рафаелло" (відео)

Наталя Граковська
Млинці "Рафаелло"
Млинці "Рафаелло".

Ці млинці з сирною начинкою і кокосом можна готувати на сніданок чи на свята

Млинці на сироватці — проста та дуже смачна страва. Але якщо додати до них начинку з сиру, кокосової стружки та мигдалю, вони перетворюються на справжній десерт, схожий на улюблені цукерки "Рафаелло".

Рецептом поділилася кулінарна блогерка olya_pins в Instagram. Млинці "Рафаело" можна готувати на сніданок, до святкового столу на Масляну або просто, коли хочеться порадувати себе та близьких чимось особливим.

Як приготувати млинці на сироватці "Рафаелло"

Інгредієнти

Для тіста:

  • 2 яйця
  • 1-2 ст.л. цукру
  • дрібка солі
  • 500 мл сироватки
  • 220 г борошна
  • 2-3 ст. л. олії

Для начинки:

  • 180 г сиру 5%
  • 70 г згущеного молока
  • 20 г мигдалю (пластівці або подрібнити)
  • 2 ст. л. кокосової стружки

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте яйця, цукор та сіль. Додайте спочатку лише третину сироватки до яєць, перемішайте, а потім всипте все борошно. Коли маса стане однорідною, поступово влийте решту сироватки та олію.
  2. Залиште тісто на 15-20 хвилин при кімнатній температурі.
  3. Розігрійте сковорідку. Перший раз можна злегка змастити її олією. Смажте млинці на вогні трохи вище середнього до золотистого кольору з обох боків.
  4. Сир перетріть через сито або перебийте блендером. Додайте згущене молоко, мигдаль та кокосову стружку. Перемішайте.
  5. Змастіть кожен млинець тонким шаром начинки, відступаючи 1 см від країв, і закрутіть у щільний рулетик.

Як та з чим подавати

Подавайте млинці "Рафаелло" охолодженими. Можна розрізати їх під гострим кутом навскіс. Прикрасьте страву свіжими ягодами з легкою кислинкою — малиною, розрізаною навпіл полуницею чи порічкою. Для сервірування можна злегка притрусити тарілку додатковою порцією кокосової стружки або цукровою пудрою.

