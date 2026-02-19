Шкірка злетить сама, а м'ясо буде м'яким: як приготувати маринований язик (відео)

Проста страва, яка легко перетворюється на святкову закуску

Язик вважається делікатесним продуктом. Він багатий на легкозасвоюваний білок, жирами, майже не містить вуглеводів та є джерелом заліза, цинку та вітамінів групи B. Правильно зварений язик виходить м’яким і соковитим, а маринад додає йому легкої пікантності та свіжого аромату.

Найважливіше під час приготування — не поспішати з варінням і дати м’ясу добре промаринуватися. Рецептом маринованого язика поділилися на сторінці valerikiry в Instagram.

Як приготувати маринований язик

Інгредієнти:

язик телячий — 1 шт.

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

стебла петрушки — кілька гілочок

перець горошком — за смаком

лавровий лист — 1–2 шт.

сіль — 1 ст. л.

Для маринаду:

салатна цибуля — 0,5 шт.

сік лимона — 2 ст. л.

петрушка — невеликий пучок

часник — 2 зубчики

оливкова олія — 4–5 ст. л.

сіль — за смаком

паприка — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку ретельно промийте язик під холодною водою та викладіть у каструлю разом із морквою, цибулею і стеблами петрушки. Залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала м’ясо. Доведіть до кипіння на сильному вогні, періодично знімайте піну, після чого зменште вогонь до мінімального. Додайте перець горошком і лавровий лист та варіть язик 2–3,5 години залежно від його розміру. Сіль додайте приблизно за 30 хвилин до готовності. Коли язик стане м’яким, одразу перекладіть його в крижану воду на 2–3 хвилини — так шкірка легко зніметься. Очистьте язик і дайте йому повністю охолонути. Наріжте м’ясо скибочками. Окремо змішайте всі інгредієнти для маринаду: подрібнену цибулю, петрушку, часник, лимонний сік, оливкову олію, паприку та сіль. Залийте маринадом язик, акуратно перемішайте й залиште маринуватися щонайменше на 2 години в холодильнику.

Як і з чим подавати маринований язик

Маринований язик найкраще смакує добре охолодженим. Подавати його можна як самостійну холодну закуску або частину святкової м’ясної нарізки. Він добре поєднується зі свіжим хлібом, відвареною або запеченою картоплею, гірчицею, хроном, свіжими овочами.