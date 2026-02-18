Рус

Такою смачною скумбрія ще не була: простий секрет приготування, щоб риба не була сухою та не смерділа

Наталя Граковська
Смажена скумбрія
Смажена скумбрія. Фото Колаж "Телеграфу"

Прості кулінарні хитрощі зроблять рибу соковитою та допоможуть уникнути неприємного аромату на кухні

Скумбрія вважається бюджетною і простою в приготуванні рибою. Фахівці з харчування рекомендують частіше додавати її до раціону. У скумбрії містяться корисні омега-3 жирні кислоти, якісний білок, а також вітаміни D і B12.

Зазвичай її маринують, але й у смаженому вигляді ця риба виходить смачною. Смажена скумбрія добре поєднується з овочами, картоплею та свіжою зеленню. Головне — не смажити її на сильному вогні, аби не пересушити м’якоть.

Як посмажити скумбрію

Під час приготування скумбрії з’являється характерний запах риби. Щоб його зменшити, радять замочити рибу на 20 хвилин у молоці, лимонному соці або слабкому розчині оцту. Також позбутися неприємного запаху можна, якщо покласти у сковорідку лавровий лист, розмарин чи імбир.

Інгредієнти:

  • скумбрія – 1-2 шт.
  • сіль за смаком
  • чорний мелений перець за смаком
  • олія – 2 ст. л.
  • лимонний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Спершу рибу потрібно розморозити, видалити чорну плівку всередині черевця. Після цього промийте рибу та просушіть паперовим рушником.
  2. Наріжте рибу на порційні шматки товщиною 2–2,5 см. Обваляйте їх у борошні.
  3. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Скумбрія сама по собі досить жирна риба, тому олії потрібно мінімум. Викладайте шматочки на відстані один від одного.
  4. Готуйте 4–5 хвилин з одного боку, потім переверніть, посоліть і тримайте ще 3–4 хвилини до рум'яності.
