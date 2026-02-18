Такою смачною скумбрія ще не була: простий секрет приготування, щоб риба не була сухою та не смерділа
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Прості кулінарні хитрощі зроблять рибу соковитою та допоможуть уникнути неприємного аромату на кухні
Скумбрія вважається бюджетною і простою в приготуванні рибою. Фахівці з харчування рекомендують частіше додавати її до раціону. У скумбрії містяться корисні омега-3 жирні кислоти, якісний білок, а також вітаміни D і B12.
Зазвичай її маринують, але й у смаженому вигляді ця риба виходить смачною. Смажена скумбрія добре поєднується з овочами, картоплею та свіжою зеленню. Головне — не смажити її на сильному вогні, аби не пересушити м’якоть.
Як посмажити скумбрію
Під час приготування скумбрії з’являється характерний запах риби. Щоб його зменшити, радять замочити рибу на 20 хвилин у молоці, лимонному соці або слабкому розчині оцту. Також позбутися неприємного запаху можна, якщо покласти у сковорідку лавровий лист, розмарин чи імбир.
Інгредієнти:
- скумбрія – 1-2 шт.
- сіль за смаком
- чорний мелений перець за смаком
- олія – 2 ст. л.
- лимонний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Спершу рибу потрібно розморозити, видалити чорну плівку всередині черевця. Після цього промийте рибу та просушіть паперовим рушником.
- Наріжте рибу на порційні шматки товщиною 2–2,5 см. Обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Скумбрія сама по собі досить жирна риба, тому олії потрібно мінімум. Викладайте шматочки на відстані один від одного.
- Готуйте 4–5 хвилин з одного боку, потім переверніть, посоліть і тримайте ще 3–4 хвилини до рум'яності.