Такою смачною скумбрія ще не була: простий секрет приготування, щоб риба не була сухою та не смерділа

Прості кулінарні хитрощі зроблять рибу соковитою та допоможуть уникнути неприємного аромату на кухні

Скумбрія вважається бюджетною і простою в приготуванні рибою. Фахівці з харчування рекомендують частіше додавати її до раціону. У скумбрії містяться корисні омега-3 жирні кислоти, якісний білок, а також вітаміни D і B12.

Зазвичай її маринують, але й у смаженому вигляді ця риба виходить смачною. Смажена скумбрія добре поєднується з овочами, картоплею та свіжою зеленню. Головне — не смажити її на сильному вогні, аби не пересушити м’якоть.

Як посмажити скумбрію

Під час приготування скумбрії з’являється характерний запах риби. Щоб його зменшити, радять замочити рибу на 20 хвилин у молоці, лимонному соці або слабкому розчині оцту. Також позбутися неприємного запаху можна, якщо покласти у сковорідку лавровий лист, розмарин чи імбир.

Інгредієнти:

скумбрія – 1-2 шт.

сіль за смаком

чорний мелений перець за смаком

олія – 2 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування: