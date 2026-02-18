Жодної мороки з тістом: готуємо легкий десерт без духовки (відео)

Впорається навіть кулінар-початківець

Кремовий десерт на молоці — ідеальний варіант для випадків, коли хочеться приготувати щось солодке без особливих зусиль. Готується він із найпростіших продуктів, які є вдома.

Головна перевага рецепта — відсутність випікання. Достатньо правильно з'єднати інгредієнти та дати десерту час застигнути в холодильнику. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Приготуй сам".

Як приготувати десерт на молоці

Інгредієнти:

молоко — 300 мл

яєчні жовтки — 4 шт.

цукор — 70 г

сметана — 350 г

ванільний цукор — 10 г

швидкорозчинний желатин — 20 г

Спосіб приготування:

Желатин залийте приблизно 100 мл молока із загального обсягу, розмішайте і залиште набухати на 15 хвилин. У каструлі з товстим дном розітріть жовтки з цукром до світлої та однорідної консистенції. Влийте решту молока і ретельно перемішайте масу. Поставте каструлю на плиту і нагрівайте суміш на вогні трохи вище середнього, постійно помішуючи. Доведіть до легкого загустіння: як тільки почнуть з'являтися перші бульбашки, одразу зніміть з вогню. У гарячу основу додайте набухлий желатин і розмішайте до повного розчинення. Залиште масу охолоджуватися до кімнатної температури. Окремо з'єднайте сметану з ванільним цукром. Потім додайте її до молочно-яєчної суміші та перемішайте до отримання гладкого крему. Перелийте готову масу в силіконову форму. За бажанням можна доповнити десерт шматочками фруктів або ягід. Накрийте форму харчовою плівкою і відправте в холодильник на 2–3 години, щоб десерт повністю застиг.

Як і з чим подавати

Перед подачею на стіл перекладіть десерт із силіконової форми на плоску тарілку. Полийте його тонкою цівкою розтопленого шоколаду, карамельним сиропом, домашнім ягідним кулі. Або посипте свіжими ягодами чи тертим шоколадом.