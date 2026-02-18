Солянка, від якої неможливо відмовитися: як приготувати ситну страву з копченостями (відео)

Цей класичний суп із м’яса, копченостей і солоних огірків поєднує пікантну гостроту, легку кислинку та пряні нотки

Солянка — це ситна та ароматна перша страва, яку готують на насиченому бульйоні з м’яса, риби або грибів. У ній гармонійно поєднуються легка кислинка, пікантна гострота та приємні пряні нотки. Саме цей контраст робить солянку однією з найулюбленіших домашніх страв у холодну пору року.

За традиційним рецептом солянку готують з кількох видів м’ясних продуктів — разом із м’ясом додають шинку, ковбасу, солоні огірки та томатну основу. У сучасних рецептах солянку часто доповнюють маслинами, копченим м’ясом, мисливськими ковбасками або навіть квасолею. Подають її зі сметаною та скибочкою лимона. Як приготувати солянку з копченостями показала кулінарна блогерка iriska_dimitrova в Instagram.

Інгредієнти:

Мисливські ковбаски 200 г

Копчене куряче філе 200 г

Балик 200 г

Відварена телятина 200 г

Олія 2 ст. л.

Цибуля 1 шт.

Томатна паста 2 ст. л.

Солоні огірки 3–4 шт.

Бульйон або окріп ~1,5 л

Спеції сіль, перець за смаком

Для подачі:

Маслини

Лимон

Сметана

Зелень

Спосіб приготування:

У каструлі розігрійте олію та обсмажте нарізану кубиком цибулю до золотистого кольору. Додайте томатну пасту і смажте ще 1–2 хвилини, постійно помішуючи. Солоні огірки наріжте кубиком, додайте до цибулі та тушкуйте кілька хвилин. Наріжте всі види м’ясних продуктів (ковбаски, філе, балик, телятину). Додайте їх у каструлю і тушкуйте разом з овочами 2–3 хвилини. Залийте вміст каструлі бульйоном або окропом. Варіть на невеликому вогні приблизно 10 хвилин. Додайте сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте, зніміть з вогню і залиште під кришкою на 5–10 хвилин, щоб солянка настоялася.

Як подавати

Гарячу солянку розлийте у глибокі тарілки, намагаючись рівномірно розподілити густу м’ясну основу. У кожну порцію додайте тонку скибочку лимона та кілька цілих або нарізаних кільцями маслин. Зверху покладіть ложку густої холодної сметани та щедро посипте дрібно нарізаною свіжою зеленню.