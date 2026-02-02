Сніданок, обід та перекус в одному: як приготувати заливний пиріг на сковороді (відео)

Заливний пиріг з сиром і помідорами на сковороді — чудовий варіант, коли потрібно приготувати смачну, ситну страву з простих продуктів і без духовки

В умовах постійних відключень світла не завжди є можливість скористатися духовкою. Тому виручають рецепти простих страв, які можна готувати навіть на маленькій газовій плитці. Солоний заливний пиріг на сковорідці — саме той варіант.

Тісто на заливний пиріг готується зі сметани, яєць та борошна, які завжди знайдуться на кухні. Кулінарна блогерка Вікторія Кельбас пропонує робити начинку для пирога з яєць, сиру, помідорів та зелені. Проте за бажанням начинку легко змінювати на свій смак, додаючи улюблені овочі, зелень, шинку, гриби або інші види сиру.

Як приготувати солоний пиріг на сковороді

Інгредієнти

Для тіста:

Яйця — 2 шт. (великі)

Йогурт або сметана — 250 г (рекомендовано йогурт 2,5%)

Борошно — 140 г

Розпушувач — 7 г

Цукор — 6 г

Сіль — 3 г

Для начинки:

Яйця варені — 2-3 шт.

Сир твердий — 100 г

Томат — 1 шт. (невеликий)

Зелена цибуля — за смаком

Олія — для змащування пательні

Спосіб приготування:

У глибокій ємності з’єднайте йогурт (або сметану) з яйцями, сіллю та цукром. Ретельно перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть однорідне, досить густе тісто. Змастіть пательню олією (за потреби застеліть дно пергаментом). Вилийте половину тіста на пательню та розрівняйте. Зверху викладіть подрібнену начинку: нарізані варені яйця, томат, зелену цибулю та тертий сир. Залийте начинку рештою тіста. Накрийте пательню кришкою. Готуйте на мінімальному вогні протягом 15-18 хвилин. Коли верх пирога схопиться, накрийте його листом пергаменту. Переверніть пиріг на пласку тарілку, а потім, тримаючи за край пергаменту, обережно стягніть його назад на пательню іншим боком. Продовжуйте готувати під кришкою ще 15 хвилин. Для кращої текстури можна додатково пропекти пиріг ще 10 хвилин, ще раз його перевернувши.

Як та з чим подавати

Цей пиріг дуже універсальний. Його можна готувати і на сніданок, і на обід, і як перекус на роботу чи у дорогу. Гарним доповненням до шматочка пирога стануть кисломолочні напої або легкі соуси на основі йогурту чи сметани з додаванням часнику, кропу та дрібки лимонної цедри. На обід заливний пиріг з яйцями та сиром можна доповнити свіжими сезонними овочами або салат-міксом з оливковою олією. Також цей пиріг смакує з чашкою бульйону.