Рус

Ситна страва за 20 хвилин: як приготувати картоплю з м’ясом і грибами по-новому (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Запечена картопля з начинкою з м'яса та грибів
Запечена картопля з начинкою з м'яса та грибів. Фото Колаж "Телеграфу"

Цю страву з картоплі, м'яса та грибів можна готувати на обід та вечерю

Картопля з м’ясом і грибами — це безпрограшне поєднання продуктів, коли треба приготувати смачну та ситну страву. Якщо ви вже готували тушковану картоплю з печерицями, пропонуємо спробувати ці інгредієнти в незвичному форматі.

Страва нагадує великі запечені деруни, тільки з соковитою вершковою начинкою з курки та печериць усередині. Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі. Це чудова ідея для обіду або вечері, коли хочеться чогось знайомого, але з цікавою подачею.

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг
  • куряче філе — 3 шт.
  • цибуля — 2 шт.
  • твердий сир — 200 г
  • яйця — 2 шт.
  • майонез — 2 ст. л
  • копчена паприка — 1 ч. л
  • борошно — 4 ст. л
  • печериці — 300 г
  • вершкове масло — 20 г
  • вершки 33% — 100 мл
  • петрушка, сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування

  1. Картоплю натріть на крупній тертці, перекладіть у друшляк і добре відтисніть зайвий сік. Окремо натріть цибулю та твердий сир, після чого додайте їх до картоплі разом із яйцями, майонезом, копченою паприкою, сіллю та перцем.
  2. Всипте борошно й перемішайте масу до однорідності. Деко застеліть пергаментом, злегка змастіть олією, викладіть картопляну суміш і рівномірно розподіліть. Запікайте в духовці при температурі 180 °C близько 20 хвилин.
  3. Тим часом куряче філе наріжте невеликими шматочками й обсмажте до рум’яної скоринки. Додайте подрібнену цибулю та вершкове масло. Печериці наріжте скибками й обсмажте окремо, після чого з’єднайте з куркою. Влийте вершки, приправте спеціями та добре перемішайте.
  4. Готовий картопляний корж розріжте на порційні шматочки, викладіть начинку й накрийте зверху іншими частинами коржа. Посипте все тертим сиром і поверніть у духовку на кілька хвилин, поки сир не розплавиться.

Як та з чим подавати

Цю страву найкраще подавати гарячою. Оскільки поєднання м'яса, картоплі та грибів є досить ситним і самодостатнім, гарним доповненням до нього стануть легкі овочеві гарніри. Можна подати страву з салатом із сезонних овочів, нарізаними свіжими або маринованими овочами.

Теги:
#М'ясо #Картопля #Печериці #Запечена картопля