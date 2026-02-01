Ситна страва за 20 хвилин: як приготувати картоплю з м’ясом і грибами по-новому (відео)

Цю страву з картоплі, м'яса та грибів можна готувати на обід та вечерю

Картопля з м’ясом і грибами — це безпрограшне поєднання продуктів, коли треба приготувати смачну та ситну страву. Якщо ви вже готували тушковану картоплю з печерицями, пропонуємо спробувати ці інгредієнти в незвичному форматі.

Страва нагадує великі запечені деруни, тільки з соковитою вершковою начинкою з курки та печериць усередині. Рецептом поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі. Це чудова ідея для обіду або вечері, коли хочеться чогось знайомого, але з цікавою подачею.

Інгредієнти:

картопля — 1 кг

куряче філе — 3 шт.

цибуля — 2 шт.

твердий сир — 200 г

яйця — 2 шт.

майонез — 2 ст. л

копчена паприка — 1 ч. л

борошно — 4 ст. л

печериці — 300 г

вершкове масло — 20 г

вершки 33% — 100 мл

петрушка, сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування

Картоплю натріть на крупній тертці, перекладіть у друшляк і добре відтисніть зайвий сік. Окремо натріть цибулю та твердий сир, після чого додайте їх до картоплі разом із яйцями, майонезом, копченою паприкою, сіллю та перцем. Всипте борошно й перемішайте масу до однорідності. Деко застеліть пергаментом, злегка змастіть олією, викладіть картопляну суміш і рівномірно розподіліть. Запікайте в духовці при температурі 180 °C близько 20 хвилин. Тим часом куряче філе наріжте невеликими шматочками й обсмажте до рум’яної скоринки. Додайте подрібнену цибулю та вершкове масло. Печериці наріжте скибками й обсмажте окремо, після чого з’єднайте з куркою. Влийте вершки, приправте спеціями та добре перемішайте. Готовий картопляний корж розріжте на порційні шматочки, викладіть начинку й накрийте зверху іншими частинами коржа. Посипте все тертим сиром і поверніть у духовку на кілька хвилин, поки сир не розплавиться.

Як та з чим подавати

Цю страву найкраще подавати гарячою. Оскільки поєднання м'яса, картоплі та грибів є досить ситним і самодостатнім, гарним доповненням до нього стануть легкі овочеві гарніри. Можна подати страву з салатом із сезонних овочів, нарізаними свіжими або маринованими овочами.