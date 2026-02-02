До чаю - саме те: насипний яблучний пиріг за десять хвилин підготовки (відео)

Смачна домашня випічка

Домашня випічка — це теплі аромати, прості інгредієнти та рецепти, які передаються з покоління в покоління, і вдома найчастіше готують шарлотку, печиво або торт "Мурашник". Але сьогодні ми пропонуємо насипний яблучний пиріг — один із найпростіших десертів без замішування тіста. Цей рецепт має слов’янське коріння і став популярним саме завдяки доступності продуктів та мінімуму зусиль. Для вдалого результату важливо обирати соковиті яблука і якісне вершкове масло, а типова помилка — брати сухі фрукти або діставати пиріг гарячим, через що він розсипається.Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати насипний яблучний пиріг

Інгредієнти:

цукор – 1 склянка;

борошно – 1 склянка;

манна крупа – 1 склянка;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – дрібка;

кориця – 1 ч. л.;

яблука – 1 кг;

вершкове масло – 40 г;

Спосіб приготування:

Змішати цукор, борошно, манну крупу, розпушувач, сіль та корицю до однорідності. Натерти яблука на крупній тертці та розділити на три частини. Розділити суху суміш на чотири рівні частини. Викласти у форму шар сухої суміші, потім шар яблук, повторити шари, завершивши сухим. Викласти зверху шматочки вершкового масла або натерти його на тертці. Випікати при температурі 180 °C 50–60 хвилин до золотистої скоринки. Повністю охолодити пиріг перед тим, як діставати з форми.

Як і з чим подавати

Насипний яблучний пиріг найкраще подавати повністю охолодженим, щоб шари стабілізувалися. Його можна посипати цукровою пудрою, подати з кулькою ванільного морозива або ложкою сметани. Добре поєднується з чорним чаєм, кавою або яблучним узваром.

Цей рецепт легко змінювати: додати груші, родзинки або горіхи, замінити корицю на ваніль чи кардамон. Насипний пиріг — ідеальний приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати справжній домашній десерт без зайвої мороки.