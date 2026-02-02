До чаю - саме те: насипний яблучний пиріг за десять хвилин підготовки (відео)
-
-
Смачна домашня випічка
Домашня випічка — це теплі аромати, прості інгредієнти та рецепти, які передаються з покоління в покоління, і вдома найчастіше готують шарлотку, печиво або торт "Мурашник". Але сьогодні ми пропонуємо насипний яблучний пиріг — один із найпростіших десертів без замішування тіста. Цей рецепт має слов’янське коріння і став популярним саме завдяки доступності продуктів та мінімуму зусиль. Для вдалого результату важливо обирати соковиті яблука і якісне вершкове масло, а типова помилка — брати сухі фрукти або діставати пиріг гарячим, через що він розсипається.Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати насипний яблучний пиріг
Інгредієнти:
- цукор – 1 склянка;
- борошно – 1 склянка;
- манна крупа – 1 склянка;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- кориця – 1 ч. л.;
- яблука – 1 кг;
- вершкове масло – 40 г;
Спосіб приготування:
- Змішати цукор, борошно, манну крупу, розпушувач, сіль та корицю до однорідності.
- Натерти яблука на крупній тертці та розділити на три частини.
- Розділити суху суміш на чотири рівні частини.
- Викласти у форму шар сухої суміші, потім шар яблук, повторити шари, завершивши сухим.
- Викласти зверху шматочки вершкового масла або натерти його на тертці.
- Випікати при температурі 180 °C 50–60 хвилин до золотистої скоринки.
- Повністю охолодити пиріг перед тим, як діставати з форми.
Як і з чим подавати
Насипний яблучний пиріг найкраще подавати повністю охолодженим, щоб шари стабілізувалися. Його можна посипати цукровою пудрою, подати з кулькою ванільного морозива або ложкою сметани. Добре поєднується з чорним чаєм, кавою або яблучним узваром.
Цей рецепт легко змінювати: додати груші, родзинки або горіхи, замінити корицю на ваніль чи кардамон. Насипний пиріг — ідеальний приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати справжній домашній десерт без зайвої мороки.