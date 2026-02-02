Рус

До чаю - саме те: насипний яблучний пиріг за десять хвилин підготовки (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Насипний яблучний пиріг
Насипний яблучний пиріг. Фото instagram.com

Смачна домашня випічка

Домашня випічка — це теплі аромати, прості інгредієнти та рецепти, які передаються з покоління в покоління, і вдома найчастіше готують шарлотку, печиво або торт "Мурашник". Але сьогодні ми пропонуємо насипний яблучний пиріг — один із найпростіших десертів без замішування тіста. Цей рецепт має слов’янське коріння і став популярним саме завдяки доступності продуктів та мінімуму зусиль. Для вдалого результату важливо обирати соковиті яблука і якісне вершкове масло, а типова помилка — брати сухі фрукти або діставати пиріг гарячим, через що він розсипається.Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати насипний яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • цукор – 1 склянка;
  • борошно – 1 склянка;
  • манна крупа – 1 склянка;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сіль – дрібка;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • яблука – 1 кг;
  • вершкове масло – 40 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішати цукор, борошно, манну крупу, розпушувач, сіль та корицю до однорідності.
  2. Натерти яблука на крупній тертці та розділити на три частини.
  3. Розділити суху суміш на чотири рівні частини.
  4. Викласти у форму шар сухої суміші, потім шар яблук, повторити шари, завершивши сухим.
  5. Викласти зверху шматочки вершкового масла або натерти його на тертці.
  6. Випікати при температурі 180 °C 50–60 хвилин до золотистої скоринки.
  7. Повністю охолодити пиріг перед тим, як діставати з форми.

Як і з чим подавати

Насипний яблучний пиріг найкраще подавати повністю охолодженим, щоб шари стабілізувалися. Його можна посипати цукровою пудрою, подати з кулькою ванільного морозива або ложкою сметани. Добре поєднується з чорним чаєм, кавою або яблучним узваром.

Цей рецепт легко змінювати: додати груші, родзинки або горіхи, замінити корицю на ваніль чи кардамон. Насипний пиріг — ідеальний приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати справжній домашній десерт без зайвої мороки.

Теги:
#Випічка #Готуємо вдома #Пиріг