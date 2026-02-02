Ідеально ніжне та повітряне: що зробити з картопляним пюре (відео)

Картопляне пюре — класичний гарнір, який є в меню майже кожної родини.

Але часто воно виходить грудкуватим або не таким повітряним, як хочеться. Секрет простий: замість звичайної товкачки використовуйте міксер, і результат здивує навіть досвідчених господинь. Цей спосіб особливо підходить, якщо ви хочете отримати шовковисту текстуру та однорідну консистенцію пюре, яке тане в роті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати повітряне картопляне пюре

Обирайте бульби середньої або високої крохмалистості — вони забезпечать більш ніжну текстуру. Вершкове масло краще брати свіжим і жирним, а молоко — теплим, щоб пюре не охолоджувалося і залишалося м’яким. Сіль додавайте після варіння картоплі, тоді смак буде рівномірним.

Інгредієнти:

картопля відварена – 500 г;

вершкове масло – 50 г;

молоко тепле – 100 мл;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Додати до відвареної картоплі тепле молоко та вершкове масло. Перебити міксером до однорідності. За бажанням для ще більш ніжної текстури перетерти пюре через сито.

Таке пюре ідеально поєднується з будь-якими м’ясними стравами — від котлет і гуляшу до смаженого або запеченого м’яса. Можна додати свіжу зелень, подати з підливою або соусом на основі грибів чи сметани. Воно чудово пасує і до риби, і до овочевих страв, а його ніжність робить навіть простий обід більш святковим.