Ідеально ніжне та повітряне: що зробити з картопляним пюре (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Картопляне пюре — класичний гарнір, який є в меню майже кожної родини.
Але часто воно виходить грудкуватим або не таким повітряним, як хочеться. Секрет простий: замість звичайної товкачки використовуйте міксер, і результат здивує навіть досвідчених господинь. Цей спосіб особливо підходить, якщо ви хочете отримати шовковисту текстуру та однорідну консистенцію пюре, яке тане в роті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".
Як приготувати повітряне картопляне пюре
Обирайте бульби середньої або високої крохмалистості — вони забезпечать більш ніжну текстуру. Вершкове масло краще брати свіжим і жирним, а молоко — теплим, щоб пюре не охолоджувалося і залишалося м’яким. Сіль додавайте після варіння картоплі, тоді смак буде рівномірним.
Інгредієнти:
- картопля відварена – 500 г;
- вершкове масло – 50 г;
- молоко тепле – 100 мл;
- сіль – за смаком;
Спосіб приготування:
- Додати до відвареної картоплі тепле молоко та вершкове масло.
- Перебити міксером до однорідності.
- За бажанням для ще більш ніжної текстури перетерти пюре через сито.
Таке пюре ідеально поєднується з будь-якими м’ясними стравами — від котлет і гуляшу до смаженого або запеченого м’яса. Можна додати свіжу зелень, подати з підливою або соусом на основі грибів чи сметани. Воно чудово пасує і до риби, і до овочевих страв, а його ніжність робить навіть простий обід більш святковим.