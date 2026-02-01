Схоже на піцу, але ще смачніше: "палаючий пиріг", який закохує з першого шматка

Головний секрет цього пирога у поєднанні вершкового соусу, копченого бекону та солодкої цибулі

Фламмкухен або тарт фламбе — це хрумкий ельзаський пиріг, відомий як відомий як "палаючий пиріг" або німецька піца. На відміну від класичної піци цей пиріг не має бортиків та готується без помідорів. Його основа — тонке хрумке тісто з білим соусом. А головний смак створює поєднання ніжної сметани з м’яким сиром, копченого бекону та солодкої фіолетової цибулі.

Класичний фламмкухен готується дуже швидко, адже випікається при максимальній температурі. Саме тому тісто виходить майже як крекер, а начинка залишається соковитою. Цей рецепт фламмкухена, яким поділилися на кулінарному порталі Cookpad, легко повторити вдома у звичайній духовці.

Як приготувати фламмкухен

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно пшеничне — 330–380 г

Вода тепла — 200 мл

Дріжджі сухі — 1 ч. л.

Цукор — 0,5 ч. л.

Сіль: 5 г.

Рослинна олія — 1 ст. л.

Для начинки:

Сметана (жирна) — 100 г

М’який сир (кисломолочний або вершковий) — 100 г.

Копчений бекон — 150 г

Фіолетова цибуля — 1 шт.

Спеції: сіль, чорний перець, дрібка мускатного горіха.

Спосіб приготування:

У теплій воді розчиніть цукор і дріжджі, залиште на 10 хвилин до появи піни. Поступово всипайте борошно з сіллю та додайте олію. Замісіть еластичне тісто та залиште в теплі на 40 хвилин. Змішайте сметану з м'яким сиром. Додайте сіль, перець та мускатний горіх. Наріжте бекон тонкими смужками, а цибулю — тоненькими напівкільцями. Розкачайте тісто дуже тонко. У фламмкухена немає пишних бортиків, як у піци — він має бути плоским і хрумким, як крекер. Змастіть основу соусом, відступаючи 1 см від краю, викладіть бекон та цибулю. Розігрійте духовку до максимуму та випікайте пиріг на нижньому рівні духовки до рум'яної скоринки.

Як та з чим подавати

Фламмкухен найкраще смакує гарячим, щойно з печі. Традиційно його подають нарізаним на прямокутники на дерев'яній дошці. Якщо пиріг не з'їли за один раз, потім не розігрівайте його в мікрохвильовці. Краще покладіть на суху сковорідку під кришку на пару хвилин, щоб він став гарячим та хрумким.

Тісто на фламмкухен можна готувати заздалегідь і тримати в холодильнику до 2 днів.