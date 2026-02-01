Схоже на піцу, але ще смачніше: "палаючий пиріг", який закохує з першого шматка
Головний секрет цього пирога у поєднанні вершкового соусу, копченого бекону та солодкої цибулі
Фламмкухен або тарт фламбе — це хрумкий ельзаський пиріг, відомий як відомий як "палаючий пиріг" або німецька піца. На відміну від класичної піци цей пиріг не має бортиків та готується без помідорів. Його основа — тонке хрумке тісто з білим соусом. А головний смак створює поєднання ніжної сметани з м’яким сиром, копченого бекону та солодкої фіолетової цибулі.
Класичний фламмкухен готується дуже швидко, адже випікається при максимальній температурі. Саме тому тісто виходить майже як крекер, а начинка залишається соковитою. Цей рецепт фламмкухена, яким поділилися на кулінарному порталі Cookpad, легко повторити вдома у звичайній духовці.
Як приготувати фламмкухен
Інгредієнти
Для тіста:
- Борошно пшеничне — 330–380 г
- Вода тепла — 200 мл
- Дріжджі сухі — 1 ч. л.
- Цукор — 0,5 ч. л.
- Сіль: 5 г.
- Рослинна олія — 1 ст. л.
Для начинки:
- Сметана (жирна) — 100 г
- М’який сир (кисломолочний або вершковий) — 100 г.
- Копчений бекон — 150 г
- Фіолетова цибуля — 1 шт.
- Спеції: сіль, чорний перець, дрібка мускатного горіха.
Спосіб приготування:
- У теплій воді розчиніть цукор і дріжджі, залиште на 10 хвилин до появи піни. Поступово всипайте борошно з сіллю та додайте олію. Замісіть еластичне тісто та залиште в теплі на 40 хвилин.
- Змішайте сметану з м'яким сиром. Додайте сіль, перець та мускатний горіх.
- Наріжте бекон тонкими смужками, а цибулю — тоненькими напівкільцями.
- Розкачайте тісто дуже тонко. У фламмкухена немає пишних бортиків, як у піци — він має бути плоским і хрумким, як крекер. Змастіть основу соусом, відступаючи 1 см від краю, викладіть бекон та цибулю.
- Розігрійте духовку до максимуму та випікайте пиріг на нижньому рівні духовки до рум'яної скоринки.
Як та з чим подавати
Фламмкухен найкраще смакує гарячим, щойно з печі. Традиційно його подають нарізаним на прямокутники на дерев'яній дошці. Якщо пиріг не з'їли за один раз, потім не розігрівайте його в мікрохвильовці. Краще покладіть на суху сковорідку під кришку на пару хвилин, щоб він став гарячим та хрумким.
Тісто на фламмкухен можна готувати заздалегідь і тримати в холодильнику до 2 днів.