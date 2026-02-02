Фрикадельки по-новому: додайте один інгредієнт, і страва стане набагато смачнішою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна страва з простих інгредієнтів на обід чи вечерю
Якщо вдома є м’ясо або фарш, а звичні котлети вже набридли, спробуйте приготувати фрикадельки з квасолею в томатному соусі. Це смачна та ситна страва, яка легко перетворює звичайні фрикадельки на повноцінний обід або вечерю.
Завдяки квасолі рецепт стає поживнішим — страва містить рослинний білок і клітковину, добре насичує та має густий, ароматний соус. Готується все з простих і доступних інгредієнтів, тож такий варіант чудово підійде для сімейного меню на кожен день. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі.
Як приготувати фрикадельки у томатному соусі
Інгредієнти:
- м'ясо або фарш — 1,4 кг
- сухарі — 50 г
- цибуля — 1 шт.
- яйця — 1 шт.
- зелень
- олія — 3 ст. л.
- томатна паста — 70 г
- перець солодкий — 1 шт.
- квасоля — 400 г
- вода або бульйон — 400 г
- сіль, чорний перець, часник, цукор — до смаку
Спосіб приготування:
- Використовуйте готовий фарш або подрібніть м’ясо через м'ясорубку.
- Підсушіть шматочок хліба та подрібніть його на панірувальні сухарі. Додайте до м’яса.
- Перемеліть цибулю та додайте дрібно нарізаний кріп чи іншу зелень.
- Вбийте у фарш яйце, додайте сіль та за бажанням інші спеції. Ретельно вимішайте масу до однорідності.
- З готового фаршу сформуйте щільні кульки. Обсмажте на добре розігрітій пательні з олією з обох сторін до золотистого кольору.
- Після обсмажування м'яса (якщо на пательні залишився нагар, його можна прибрати) додайте томатну пасту або улюблений томатний соус. Додайте нарізаний солодкий перець та консервовану квасолю.
- Посоліть, поперчить, додайте свіжий або сухий часник, залийте водою до бажаної консистенції соусу.
- Накрийте пательню кришкою, доведіть до закипіння та тушкуйте на помірному вогні приблизно 15 хвилин.
- Зніміть кришку і залиште страву на вогні ще на кілька хвилин, щоб зайва волога випарувалася, а соус став густішим і насиченішим.
Як та з чим подавати
Фрикадельки в томатному соусі з квасолею найкраще подавати гарячими, перед тим посипавши свіжою зеленню. Ця страва добре поєднується з картопляним пюре, відвареним рисом, булгуром, гречкою або макаронами. Обов'язково подавайте фрикадельки з хлібом, щоб вмочати його у насичений соус. За бажанням доповніть подачу свіжими овочами або легким салатом.