Фрикадельки по-новому: додайте один інгредієнт, і страва стане набагато смачнішою (відео)

Смачна страва з простих інгредієнтів на обід чи вечерю

Якщо вдома є м’ясо або фарш, а звичні котлети вже набридли, спробуйте приготувати фрикадельки з квасолею в томатному соусі. Це смачна та ситна страва, яка легко перетворює звичайні фрикадельки на повноцінний обід або вечерю.

Завдяки квасолі рецепт стає поживнішим — страва містить рослинний білок і клітковину, добре насичує та має густий, ароматний соус. Готується все з простих і доступних інгредієнтів, тож такий варіант чудово підійде для сімейного меню на кожен день. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі.

Як приготувати фрикадельки у томатному соусі

Інгредієнти:

м'ясо або фарш — 1,4 кг

сухарі — 50 г

цибуля — 1 шт.

яйця — 1 шт.

зелень

олія — 3 ст. л.

томатна паста — 70 г

перець солодкий — 1 шт.

квасоля — 400 г

вода або бульйон — 400 г

сіль, чорний перець, часник, цукор — до смаку

Спосіб приготування:

Використовуйте готовий фарш або подрібніть м’ясо через м'ясорубку. Підсушіть шматочок хліба та подрібніть його на панірувальні сухарі. Додайте до м’яса. Перемеліть цибулю та додайте дрібно нарізаний кріп чи іншу зелень. Вбийте у фарш яйце, додайте сіль та за бажанням інші спеції. Ретельно вимішайте масу до однорідності. З готового фаршу сформуйте щільні кульки. Обсмажте на добре розігрітій пательні з олією з обох сторін до золотистого кольору. Після обсмажування м'яса (якщо на пательні залишився нагар, його можна прибрати) додайте томатну пасту або улюблений томатний соус. Додайте нарізаний солодкий перець та консервовану квасолю. Посоліть, поперчить, додайте свіжий або сухий часник, залийте водою до бажаної консистенції соусу. Накрийте пательню кришкою, доведіть до закипіння та тушкуйте на помірному вогні приблизно 15 хвилин. Зніміть кришку і залиште страву на вогні ще на кілька хвилин, щоб зайва волога випарувалася, а соус став густішим і насиченішим.

Як та з чим подавати

Фрикадельки в томатному соусі з квасолею найкраще подавати гарячими, перед тим посипавши свіжою зеленню. Ця страва добре поєднується з картопляним пюре, відвареним рисом, булгуром, гречкою або макаронами. Обов'язково подавайте фрикадельки з хлібом, щоб вмочати його у насичений соус. За бажанням доповніть подачу свіжими овочами або легким салатом.