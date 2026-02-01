Смачний та вітамінний: салат по-херсонськи, який сподобається всій родині

Салат виходить корисним та дуже смачним

Узимку, коли вибір свіжих овочів та фруктів обмежений, особливо важливо отримувати достатню кількість вітамінів для зміцнення імунітету. Тому пропонуємо вам рецепт легкого та поживного салату, сповненого корисних речовин і вітамінів. Він вирізняється насиченим смаком, соковитістю та приємним хрускотом.

Рецептом вітамінного салату по-херсонськи з нами поділилися на порталі "Сенсація". Ця закуска добре поєднується з м'ясними стравами, рибою та гарнірами з круп або запечених овочів.

Як приготувати вітамінний салат з капусти та буряка

Інгредієнти:

Капуста білокачанна — 500 г

Морква — 1 шт.

Буряк — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Олія — 20 мл

Коріандр — 0,5 ч. л.

Кріп — кілька гілочок

Сіль — за смаком

За бажанням — кілька крапель лимонного соку

Спосіб приготування:

Капусту тонко шинкуємо, моркву та буряк натираємо на тертці для корейської моркви. Змішуємо овочі в салатниці, додаємо подрібнений часник та свіжий кріп. Солимо, присипаємо коріандром і заправляємо олією. За бажанням можна додати трохи лимонного соку для свіжості. Салат можна подавати відразу, але якщо залишити його в холодильнику на 1–2 години, смак стане ще більш насиченим.

Як та із чим подавати

Цей салат зі свіжих овочів може бути як самостійною стравою, так і гарніром до м’ясних страв та риби. Також він добре доповнює гарніри на основі рису, гречки чи картоплі.