Швидко і ситно: ліниві хачапурі на сковорідці з моцарелою і сулугуні (відео)

Швидко і ситно: ліниві хачапурі на сковорідці з моцарелою і сулугуні

Марія Швець
Хачапурі на сковороді
Хачапурі на сковороді

Смачна та ситна страва

Переважно на сніданок готують страви на кшталт млинців або сирників, адже вони швидкі та ситні. Але сьогодні ми пропонуємо ліниві хачапурі на сковорідці — смачну і сирну альтернативу класичному сніданку. Для найкращого результату обирайте свіжий кефір середньої жирності та якісний сир: сулугуні бажано брати м’який, а моцарелу — без зайвої рідини. Типові помилки — надто щільне замішування тіста або сухий сир, через що хачапурі виходить твердим або кришиться; важливо залишити тісто "відпочити" і акуратно його розкачати. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "brzak_kristina".

Як приготувати ліниве хачапурі

Інгредієнти:

  • борошно – 450 г;
  • кефір – 280 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • олія – 18 г;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • розпушувач – 1 пакетик;
  • моцарела – 200 г;
  • сулугуні – 200 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішати кефір з яйцем, сіллю, цукром та олією до однорідності.
  2. Борошно змішати з розпушувачем і поступово додавати до кефірно-яєчної суміші, замісити м’яке тісто.
  3. Натерти моцарелу та сулугуні на крупну тертку.
  4. Розділити тісто на 4 частини, розкачати кожну у коло, покласти кульку сиру в центр, защіпнути краї та ще раз розкачати.
  5. Обсмажити на сухій сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки.
  6. Змазати готове хачапурі вершковим маслом і подавати.

Як і з чим подавати

Ліниві хачапурі подають гарячими, прямо зі сковороди. Для більш яскравої подачі можна посипати свіжою зеленню, кунжутом або подати з томатним соусом чи часниковим соусом. Вони чудово поєднуються з овочевим салатом або гострим соусом чилі для контрасту смаку.

Цей рецепт легко адаптувати: додати у сир дрібку улюблених спецій або замінити частину сулугуні на бринзу. Ліниві хачапурі — швидкий і універсальний сніданок, який сподобається всій родині.

