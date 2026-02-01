Швидко і ситно: ліниві хачапурі на сковорідці з моцарелою і сулугуні (відео)

Смачна та ситна страва

Переважно на сніданок готують страви на кшталт млинців або сирників, адже вони швидкі та ситні. Але сьогодні ми пропонуємо ліниві хачапурі на сковорідці — смачну і сирну альтернативу класичному сніданку. Для найкращого результату обирайте свіжий кефір середньої жирності та якісний сир: сулугуні бажано брати м’який, а моцарелу — без зайвої рідини. Типові помилки — надто щільне замішування тіста або сухий сир, через що хачапурі виходить твердим або кришиться; важливо залишити тісто "відпочити" і акуратно його розкачати. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "brzak_kristina".

Як приготувати ліниве хачапурі

Інгредієнти:

борошно – 450 г;

кефір – 280 г;

яйце – 1 шт.;

олія – 18 г;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

розпушувач – 1 пакетик;

моцарела – 200 г;

сулугуні – 200 г;

Спосіб приготування:

Змішати кефір з яйцем, сіллю, цукром та олією до однорідності. Борошно змішати з розпушувачем і поступово додавати до кефірно-яєчної суміші, замісити м’яке тісто. Натерти моцарелу та сулугуні на крупну тертку. Розділити тісто на 4 частини, розкачати кожну у коло, покласти кульку сиру в центр, защіпнути краї та ще раз розкачати. Обсмажити на сухій сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки. Змазати готове хачапурі вершковим маслом і подавати.

Як і з чим подавати

Ліниві хачапурі подають гарячими, прямо зі сковороди. Для більш яскравої подачі можна посипати свіжою зеленню, кунжутом або подати з томатним соусом чи часниковим соусом. Вони чудово поєднуються з овочевим салатом або гострим соусом чилі для контрасту смаку.

Цей рецепт легко адаптувати: додати у сир дрібку улюблених спецій або замінити частину сулугуні на бринзу. Ліниві хачапурі — швидкий і універсальний сніданок, який сподобається всій родині.