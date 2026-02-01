Зимова користь у тарілці: чим заправити салат з броколі та яблуком (відео)

Броколі — це корисний овоч, який належить до родини капустяних і цінується за високий вміст вітамінів та мінералів.

Його традиційно готують на пару, варять або смажать у клярі, що додає ніжній капусті хрумкої текстури та насиченого смаку. А сьогодні ми пропонуємо зимовий салат з броколі та яблуком, який поєднує свіжість, хрумкість і легку солодкість фруктів. Для найкращого результату обирайте свіжі або швидкозаморожені щільні суцвіття броколі та тверді, соковиті яблука; типові помилки — переварити броколі або брати занадто м’які яблука, через що салат стає водянистим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з броколі та яблуком

Інгредієнти:

броколі – 300 г;

яблуко – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

червона цибуля – 0,5 шт.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

грецькі горіхи – 30 г;

Спосіб приготування:

Броколі розділити на суцвіття та бланшувати 2–3 хвилини у киплячій воді або на пару, охолодити під струменем холодної води. Яблуко та моркву нарізати соломкою або натерти на крупній тертці. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями. Змішати броколі, яблуко, моркву та цибулю у великій мисці. Додати оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець, акуратно перемішати. Посипати грецькими горіхами перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат з броколі та яблуком найкраще подавати охолодженим, одразу після приготування або трохи настоявши в холодильнику. Для більш яскравої подачі можна додати зерна гранату, насіння соняшника або тертий сир фета. Він чудово поєднується з легкими білковими стравами — рибою, куркою або запеченими овочами, а також стане свіжим перекусом або доповненням до основної страви.

Цей салат легко адаптувати під свій смак: замість яблука використовувати грушу або ківі, додати трохи меду в заправку або трохи чилі для гостроти. Він поєднує користь і свіжість, роблячи ваш зимовий раціон яскравим і збалансованим.