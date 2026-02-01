Зимова користь у тарілці: чим заправити салат з броколі та яблуком (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Броколі — це корисний овоч, який належить до родини капустяних і цінується за високий вміст вітамінів та мінералів.
Його традиційно готують на пару, варять або смажать у клярі, що додає ніжній капусті хрумкої текстури та насиченого смаку. А сьогодні ми пропонуємо зимовий салат з броколі та яблуком, який поєднує свіжість, хрумкість і легку солодкість фруктів. Для найкращого результату обирайте свіжі або швидкозаморожені щільні суцвіття броколі та тверді, соковиті яблука; типові помилки — переварити броколі або брати занадто м’які яблука, через що салат стає водянистим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат з броколі та яблуком
Інгредієнти:
- броколі – 300 г;
- яблуко – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- червона цибуля – 0,5 шт.;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- грецькі горіхи – 30 г;
Спосіб приготування:
- Броколі розділити на суцвіття та бланшувати 2–3 хвилини у киплячій воді або на пару, охолодити під струменем холодної води.
- Яблуко та моркву нарізати соломкою або натерти на крупній тертці.
- Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями.
- Змішати броколі, яблуко, моркву та цибулю у великій мисці.
- Додати оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець, акуратно перемішати.
- Посипати грецькими горіхами перед подачею.
Як і з чим подавати
Салат з броколі та яблуком найкраще подавати охолодженим, одразу після приготування або трохи настоявши в холодильнику. Для більш яскравої подачі можна додати зерна гранату, насіння соняшника або тертий сир фета. Він чудово поєднується з легкими білковими стравами — рибою, куркою або запеченими овочами, а також стане свіжим перекусом або доповненням до основної страви.
Цей салат легко адаптувати під свій смак: замість яблука використовувати грушу або ківі, додати трохи меду в заправку або трохи чилі для гостроти. Він поєднує користь і свіжість, роблячи ваш зимовий раціон яскравим і збалансованим.