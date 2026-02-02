Завтрак, обед и перекус в одном: как приготовить заливной пирог на сковороде (видео)
Заливной пирог с сыром и помидорами на сковороде — отличный вариант, когда нужно приготовить вкусное, сытное блюдо из простых продуктов и без духовки
В условиях постоянных отключений света не всегда есть возможность воспользоваться духовкой. Поэтому выручают рецепты простых блюд, которые можно готовить даже на маленькой газовой плитке. Соленый заливной пирог на сковородке — именно тот вариант.
Тесто на заливной пирог готовится из сметаны, яиц и муки, которые всегда найдутся на кухне. Кулинарная блогерша Виктория Кельбас предлагает делать начинку для пирога из яиц, сыра, помидоров и зелени. Но по желанию начинку легко менять по своему вкусу, добавляя любимые овощи, зелень, ветчину, грибы или другие виды сыра.
Как приготовить соленый пирог на сковороде
Ингредиенты
Для теста:
- Яйца – 2 шт. (крупные)
- Йогурт или сметана – 250 г (рекомендовано йогурт 2,5%)
- Мука — 140 г
- Разрыхлитель — 7 г
- Сахар — 6 г
- Соль — 3 г
Для начинки:
- Яйца вареные – 2-3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Томат – 1 шт. (небольшой)
- Зеленый лук – по вкусу
- Масло для смазывания сковороды
Способ приготовления:
- В глубокой емкости соедините йогурт (или сметану) с яйцами, солью и сахаром. Тщательно перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите однородное, достаточно густое тесто.
- Смажьте сковороду маслом (при необходимости застелите дно пергаментом). Вылейте половину теста на сковороду и разровняйте. Сверху выложите измельченную начинку: нарезанные вареные яйца, томат, зеленый лук и тертый сыр. Залейте начинку оставшимся тестом.
- Накройте сковороду крышкой. Готовьте на минимальном огне в течение 15-18 минут.
- Когда верх пирога схватится, накройте его листом пергамента. Переверните пирог на плоскую тарелку, а затем, держа за край пергамента, осторожно стяните его обратно на сковороду другой стороной.
- Продолжайте готовить под крышкой еще 15 минут. Для лучшей текстуры можно дополнительно пропечь пирог еще 10 минут, еще раз его перевернув.
Как и с чем подавать
Этот пирог универсальный. Его можно готовить и на завтрак, и на обед, и как перекус на работу или в дорогу. Хорошим дополнением к кусочку пирога станут кисломолочные напитки или легкие соусы на основе йогурта или сметаны с добавлением чеснока, укропа и щепотки лимонной цедры. На обед залиной пирог с яйцами и сыром можно дополнить свежими сезонными овощами или салатом-миксом с оливковым маслом. Также этот пирог вкусен с чашкой бульона.