Завтрак, обед и перекус в одном: как приготовить заливной пирог на сковороде (видео)

Заливной пирог с сыром и помидорами на сковороде — отличный вариант, когда нужно приготовить вкусное, сытное блюдо из простых продуктов и без духовки

В условиях постоянных отключений света не всегда есть возможность воспользоваться духовкой. Поэтому выручают рецепты простых блюд, которые можно готовить даже на маленькой газовой плитке. Соленый заливной пирог на сковородке — именно тот вариант.

Тесто на заливной пирог готовится из сметаны, яиц и муки, которые всегда найдутся на кухне. Кулинарная блогерша Виктория Кельбас предлагает делать начинку для пирога из яиц, сыра, помидоров и зелени. Но по желанию начинку легко менять по своему вкусу, добавляя любимые овощи, зелень, ветчину, грибы или другие виды сыра.

Как приготовить соленый пирог на сковороде

Ингредиенты

Для теста:

Яйца – 2 шт. (крупные)

Йогурт или сметана – 250 г (рекомендовано йогурт 2,5%)

Мука — 140 г

Разрыхлитель — 7 г

Сахар — 6 г

Соль — 3 г

Для начинки:

Яйца вареные – 2-3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Томат – 1 шт. (небольшой)

Зеленый лук – по вкусу

Масло для смазывания сковороды

Способ приготовления:

В глубокой емкости соедините йогурт (или сметану) с яйцами, солью и сахаром. Тщательно перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите однородное, достаточно густое тесто. Смажьте сковороду маслом (при необходимости застелите дно пергаментом). Вылейте половину теста на сковороду и разровняйте. Сверху выложите измельченную начинку: нарезанные вареные яйца, томат, зеленый лук и тертый сыр. Залейте начинку оставшимся тестом. Накройте сковороду крышкой. Готовьте на минимальном огне в течение 15-18 минут. Когда верх пирога схватится, накройте его листом пергамента. Переверните пирог на плоскую тарелку, а затем, держа за край пергамента, осторожно стяните его обратно на сковороду другой стороной. Продолжайте готовить под крышкой еще 15 минут. Для лучшей текстуры можно дополнительно пропечь пирог еще 10 минут, еще раз его перевернув.

Как и с чем подавать

Этот пирог универсальный. Его можно готовить и на завтрак, и на обед, и как перекус на работу или в дорогу. Хорошим дополнением к кусочку пирога станут кисломолочные напитки или легкие соусы на основе йогурта или сметаны с добавлением чеснока, укропа и щепотки лимонной цедры. На обед залиной пирог с яйцами и сыром можно дополнить свежими сезонными овощами или салатом-миксом с оливковым маслом. Также этот пирог вкусен с чашкой бульона.