Тушкована картопля з м’ясом: основна страва і гарнір в одній каструлі (відео)

Смачна та ситна страва

Картопля є звичним гарніром у багатьох кухнях світу, і її готують найрізноманітнішими способами — варять, смажать, запікають або тушкують у горщиках разом із м’ясом та овочами. Саме тушкування дозволяє зберегти соковитість інгредієнтів і створити насичений соус без зайвих зусиль. У цій страві картопля стає не просто доповненням, а повноцінною частиною основної страви. М’ясо варто обирати з невеликою кількістю жиру та крохмалисту картоплю — тоді соус буде густим, а текстура страви максимально ніжною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом

Інгредієнти:

телятина або свинина – 500–600 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;

лавровий лист – 1 шт.;

часник – 4 зубчики;

вода – 400–500 мл;

томатне пюре – 200 мл;

картопля – 6–8 шт.;

олія – для смаження;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо середніми шматками, посолити та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки. У тій самій сковорідці обсмажити цибулю та моркву, додати крохмаль і часник, влити половину води та довести до кипіння. Додати томатне пюре, лавровий лист і викласти м’ясо, накрити кришкою та тушкувати на малому вогні 60 хвилин. За бажанням перебити овочі блендером до соусу або залишити як є. Додати нарізану картоплю та решту води, готувати ще 20 хвилин до м’якості картоплі.

Як і з чим подавати

Тушковану картоплю з м’ясом найкраще подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню. Страва не потребує окремого гарніру, але добре поєднується з домашнім хлібом або солоними огірками. Для більш виразного смаку можна додати ложку сметани або гострий соус.

Цей рецепт легко адаптувати: замість свинини використати курку або яловичину, а томатне пюре замінити вершками для більш ніжної версії. Це універсальна домашня страва, яка одночасно є і гарніром, і повноцінним обідом для всієї родини.