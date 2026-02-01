Тушкована картопля з м’ясом: основна страва і гарнір в одній каструлі (відео)
Смачна та ситна страва
Картопля є звичним гарніром у багатьох кухнях світу, і її готують найрізноманітнішими способами — варять, смажать, запікають або тушкують у горщиках разом із м’ясом та овочами. Саме тушкування дозволяє зберегти соковитість інгредієнтів і створити насичений соус без зайвих зусиль. У цій страві картопля стає не просто доповненням, а повноцінною частиною основної страви. М’ясо варто обирати з невеликою кількістю жиру та крохмалисту картоплю — тоді соус буде густим, а текстура страви максимально ніжною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом
Інгредієнти:
- телятина або свинина – 500–600 г;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- часник – 4 зубчики;
- вода – 400–500 мл;
- томатне пюре – 200 мл;
- картопля – 6–8 шт.;
- олія – для смаження;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати м’ясо середніми шматками, посолити та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.
- У тій самій сковорідці обсмажити цибулю та моркву, додати крохмаль і часник, влити половину води та довести до кипіння.
- Додати томатне пюре, лавровий лист і викласти м’ясо, накрити кришкою та тушкувати на малому вогні 60 хвилин.
- За бажанням перебити овочі блендером до соусу або залишити як є.
- Додати нарізану картоплю та решту води, готувати ще 20 хвилин до м’якості картоплі.
Як і з чим подавати
Тушковану картоплю з м’ясом найкраще подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню. Страва не потребує окремого гарніру, але добре поєднується з домашнім хлібом або солоними огірками. Для більш виразного смаку можна додати ложку сметани або гострий соус.
Цей рецепт легко адаптувати: замість свинини використати курку або яловичину, а томатне пюре замінити вершками для більш ніжної версії. Це універсальна домашня страва, яка одночасно є і гарніром, і повноцінним обідом для всієї родини.