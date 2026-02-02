Капустяний пиріг на сковороді: швидкий обід навіть під час відключень (відео)

Швидка та смачна страва

Капуста — універсальний овоч, з якого можна приготувати безліч страв, від класичного домашнього бігосу до ніжних запіканок. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний капустяний пиріг на сковороді, який не потребує духовки. Для цієї страви краще обирати щільну білокачанну капусту, свіжі овочі та якісні яйця — тоді маса буде соковитою, а пиріг не розвалиться при перевертанні. Дрібні нюанси, як правильне відтиснення вареної капусти та коротка пасеровка овочів, допоможуть отримати ідеальний баланс смаку та текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати капустяний пиріг на сковороді

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 600 г;

яйця курячі – 6 шт.;

борошно – 6 ст. л. (≈100–120 г);

сир твердий – 100 г;

помідори – 150 г (1–2 шт.);

цибуля – 1 шт. (≈100 г);

морква – 1 шт. (≈100 г);

олія – 10 г (для змащування сковороди);

часник, сіль, перець, зелень – за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати капусту: дрібно нашаткувати, відварити 3–4 хвилини, відкинути на друшляк і добре відтиснути рідину. Приготувати засмажку: цибулю нарізати кубиком, моркву натерти і швидко пасерувати на сухій сковороді або з краплею води до м’якості. Змішати тісто: у великій мисці поєднати капусту, засмажку, видавлений часник, яйця, борошно та спеції, ретельно вимішати масу. Випікати основу: розігріту сковорідку змастити олією, викласти капустяну масу, розрівняти, накрити кришкою і готувати на невеликому вогні 10–12 хвилин до рум’яної скоринки. Перевернути пиріг за допомогою тарілки на інший бік. Додати начинку: посипати гарячий бік тертим сиром, викласти кільця помідорів, накрити кришкою і готувати ще 7–10 хвилин, поки низ підрум’яниться, а сир розплавиться.

Як і з чим подавати

Пиріг найсмачніший гарячим, одразу після приготування, коли сир ще плавиться, а капустяна основа зберігає соковитість. Його можна подавати зі свіжою зеленню, йогуртом або легким сметанним соусом. Також добре поєднується з салатом зі свіжих овочів або томатним соусом. Завдяки ситності він легко замінює і гарнір, і основну страву одночасно, тож буде доречним на обід або легку вечерю.