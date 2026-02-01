Забутий хіт 60-х: як приготувати салат "Дністер" (відео)

Смачна закуска, яка легко замінить вечерю

Салат "Дністер" – смачна закуска, основними інгредієнтами якої є капуста, ковбаса та горошок. Вважається, що у 1960-х роках "Дністер" вигадав шеф-кухар однойменного ресторану в Чернівцях. Завдяки доступності інгредієнтів та простоті приготування цей салат став популярним і у домашній кухні.

Як приготувати салат "Дністер"

Інгредієнти:

Капуста

Ковбаса сервелат або "Краківська" — 150 г

Горошок — 1 банка

Часник — 1-2 зубчики

Майонез — 2-3 ст. л.

Сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте капусту максимально тонкою соломкою, посипте дрібкою солі та злегка притисніть руками. Ковбасу наріжте тонкою довгою соломкою, як і капусту. Додайте пропущений через прес часник. Злийте всю рідину з горошку і додайте його до овочів. Поперчіть, заправте салат майонезом та перемішайте.

За бажанням до салату можна додати нарізаний соломкою свіжий огірок та цибулю.

Як та з чим подавати

Салат найкраще смакує відразу після приготування. Завдяки горошку та ковбасі він досить ситний, тому може бути самостійною вечерею. Також цей салат можна подавати до запеченої картоплі по-селянськи чи дерунів. Не менш смачним він буде у поєднанні з гречаною чи іншою кашею.