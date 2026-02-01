Забутий хіт 60-х: як приготувати салат "Дністер" (відео)
Смачна закуска, яка легко замінить вечерю
Салат "Дністер" – смачна закуска, основними інгредієнтами якої є капуста, ковбаса та горошок. Вважається, що у 1960-х роках "Дністер" вигадав шеф-кухар однойменного ресторану в Чернівцях. Завдяки доступності інгредієнтів та простоті приготування цей салат став популярним і у домашній кухні.
Як приготувати салат "Дністер"
Інгредієнти:
- Капуста
- Ковбаса сервелат або "Краківська" — 150 г
- Горошок — 1 банка
- Часник — 1-2 зубчики
- Майонез — 2-3 ст. л.
- Сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Наріжте капусту максимально тонкою соломкою, посипте дрібкою солі та злегка притисніть руками.
- Ковбасу наріжте тонкою довгою соломкою, як і капусту.
- Додайте пропущений через прес часник.
- Злийте всю рідину з горошку і додайте його до овочів.
- Поперчіть, заправте салат майонезом та перемішайте.
За бажанням до салату можна додати нарізаний соломкою свіжий огірок та цибулю.
Як та з чим подавати
Салат найкраще смакує відразу після приготування. Завдяки горошку та ковбасі він досить ситний, тому може бути самостійною вечерею. Також цей салат можна подавати до запеченої картоплі по-селянськи чи дерунів. Не менш смачним він буде у поєднанні з гречаною чи іншою кашею.