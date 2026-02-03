Хрусткі зовні, ніжні всередині: ідеальні гарячі бутерброди з крабовою начинкою (відео)

Апетитна та смачна закуска

Гарячі бутерброди — одна з тих страв, які виручають, коли потрібно швидко приготувати щось смачне з простих продуктів. Їх готують з ковбасою, сиром, м'ясом чи морепродуктами. Цей формат перекусу давно став популярним у домашній кухні завдяки поєднанню хрусткої основи та соковитої начинки. Головний секрет вдалих бутербродів — якісний сир і правильна консистенція намазки, яка не повинна бути надто рідкою. Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю страву з крабовими паличками. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stohantseva_".

Як приготувати гарячі бутерброди з крабовими паличками

Інгредієнти:

плавлений сир – 100 г;

яйця – 2 шт.;

крабові палички – 100 г;

майонез – 2 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

сіль – за смаком;

твердий сир – 50 г;

багет або батон – 1 шт.;

Спосіб приготування:

Зварити яйця, охолодити та натерти на дрібній тертці. Натерти крабові палички та плавлений сир, додати подрібнений часник. Змішати всі інгредієнти з майонезом або його альтернативою та посолити. Нарізати багет або батон, викласти начинку рівним шаром. За бажанням посипати тертим твердим сиром. Запікати у духовці при температурі 180 градусів 10–15 хвилин або в аерогрилі 5–7 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Гарячі бутерброди найкраще подавати одразу після приготування, поки сир тягнеться, а хліб залишається хрустким. Вони чудово поєднуються зі свіжими овочами, зеленню або легким салатом. Для подачі можна додати соус на основі йогурту, кетчуп або домашній часниковий соус. Такі бутерброди підходять як для сніданку, так і для швидкої вечері або перекусу під фільм.